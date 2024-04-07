MLB／守護者隊前賽揚王牌畢伯驚傳開TJ手術！本季已確定提前報銷
美國職棒大聯盟克里夫蘭守護者今（7）日傳出，王牌投手 Shane Bieber （畢伯）將接受手肘韌帶移植手術（俗稱TJ手術 Tommy John手術），本季確定提前報銷，而在根據大聯盟官網表示，開幕日首戰對戰奧克蘭運動家的賽後，Shane Bieber 的手肘就有疼痛的狀況，在下一場面對西雅圖水手時依舊無法解決，因此他在球隊的安排下接受了更詳細的檢查，最終發現是去年就動過刀的韌帶再度受傷，確定要動刀解決。
記者吳政紘/綜合報導
Shane Bieber曾是2020年賽揚獎得主，身手更是一流，生涯累積62勝32敗，而且他才28歲的年紀，右手肘就連續2年開刀根治，但問題在，開刀他能夠找回自己嗎？
就在6日守護者隊叫上3A小聯盟投手Peter Strzelecki，並且把Shane Bieber放在15天傷兵名單，Shane Bieber只能選擇第二建議，就是動刀解決問題。
Shane Bieber去年出賽21場，拿下6勝6敗戰績，今年也投出2勝0敗的好成績，只是沒想到開季沒多久，就又遇到手術抉擇。
2020年的Shane Bieber，變速球、曲球都有一定水準，以8勝1敗戰績，防禦率1.83獲獎，今年看來，他也很有機會爭取賽揚獎的榮耀，但因為手術動刀，確定無緣獎項。
2022年Shane Bieber也拿下13勝的好表現，並且卡特球、曲球、變速球都有到位。
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