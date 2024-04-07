高球／年僅19歲新星 台灣高球業餘女將吳純葳踏上大滿貫賽事球場
奧古斯塔國家女子業餘賽結束兩輪徵戰之後，台灣高球業餘女將吳純葳抵達奧古斯塔國家高爾夫俱樂部進行練習。踏上大滿貫賽事美國名人賽的這座賽場，她表示自己很興奮：「我超喜歡奧古斯塔這個球場。因為我一直很喜歡美國那種可以切很遠的果嶺，喜歡那種可以刷著草皮的感覺。下場的話，又感覺到這果嶺非常難，上果嶺的那一桿如果沒住抓好的話，球就會離得很遠，很難救回來。切過去還會有一堆下坡！所以，很需要想象力。」
記者廖聿偉/綜合報導
「這兩天風很大，我也從中發現了自己的一些問題，看到了一些優秀的選手是怎麼處理球的。甚至她們可以在第一天沒有打好的情況下，第二天衝上來。看到她們的球，我從打法、心態都收穫很多。」過去的兩天，吳純葳在冠軍隱居地高爾夫俱樂部徵戰奧古斯塔國家女子業餘賽，儘管成績不夠理想，但她也有很多積極的收穫。
由於接下來吳純葳還有比賽安排，所以她會繼續留在美國備戰。19歲的她目前還在讀書，但也有計劃考慮在年底轉職業，並去參加LPGA資格考試。因為她擁有英國女子公開賽的參賽資格，而這場大滿貫與LPGA資格賽第一關剛好撞期。所以，吳純葳給自己定了一個目標，是希望自己的世界職業排名可以來到前400，這樣可以直接獲得LPGA資格賽的第二關資格。「如果不能拿到，那就會考慮先在台灣轉職業，2025年再到美國參加LPGA資格賽。」
2024年，吳純葳也會向巡回賽球員學習如何計劃賽程，怎麼在賽場上有好的表現等等，希望未來自己有機會在大賽的舞台上取得佳績。