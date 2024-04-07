山本由伸太神了！5局狂飆8K無失分奪生涯首勝　道奇4:1擊敗小熊

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山本由伸在3月初的第一次先發被打爆，僅投1局被打4安打失5分，引發球迷不滿，並讓他有更大壓力，但總教練Dave Roberts表示，要給他多一點時間調整。
山本由伸此役依舊犀利，面對鈴木誠也，他首局遇到危機，投出保送，但隨即連續狂飆3次三振解圍，之後2局下因為隊友失誤讓鈴木誠也上壘，但山本由伸在5局再度遇到鈴木，卻以三振讓同鄉好手出局，投完5局共用80球，已連續10局無失分。
此役道奇隊大谷翔平敲出雙安，並且獲得1次保送，沒有打點，打擊率升為3成04。小熊隊首局最有機會得分，Ian Happ敲出中外野二壘安打，加上鈴木誠也獲保送，Cody Bellinger敲出游擊方向內野安打形成滿壘。
不過山本由伸發威，連續面對Christopher Morel、Dansby Swanson、Michael Busch，山本用三振連發，讓這三位打者都被K掉，化解危機。
之後山本由伸持續展開「三振秀」，在每局都有三振表現帶領下，拿下生涯首勝。道奇隊打線在5局上大有斬獲，Austin Barnes敲安後，大谷翔平也補上安打，加上滿壘狀況下，後援投手José Cuas暴投失分，又被Max Muncy敲出2分打點安打，一口氣進帳3分奠定勝基。
道奇隊在8局上利用對手失誤，加上Miguel Rojas敲出適時安打追加保險分，而小熊隊在9局下才反擊，Dansby Swanson、Michael Busch連續敲安後，Miles Mastrobuoni擊出二壘滾地球破蛋，讓小熊隊拿下寶貴的1分。
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