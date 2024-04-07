一起逃！強震當下秒抱身障同學往外衝　廈門高一生獲2萬獎學金

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據了解，樂樂患有罕見疾病，手腳萎縮變形，只有手臂前端的一小段能夠出力，行動不便都依靠輪椅代步。在樂樂入學之後，校方為了方便她行動，將高一班級安排在一樓，而當時班導找到張智勛，詢問他與樂樂同桌的意見，他馬上就答應了。
班導透露，樂樂的母親平常會到學校幫忙，但沒辦法隨時陪在身邊。她不在時，班上的男同學就會幫忙把樂樂抱上抱下，像是必須跨樓層去上實驗課的時候，而主要出力的就是張智勛，他不在時，其他同學也會幫忙。
在地震警報解除後，班導將張智勛抱起樂樂往外撤離的監視器畫面播放給同學們看，引來全班同學的熱烈掌聲。班導表示，張智勛受寵若驚地稱，他只是做了應該做的，不過仍感到幸運，因為善舉被看見且得到肯定。
張智勛表示，在地震發生的那一剎那，他沒有任何猶豫，第一時間的反應是，「不要把樂樂落下，要抱他一起跑」。他提到，樂樂曾經告訴他，在國中時學校舉行的疏散演習中，同學們都會抱著他一起跑，「我一直記著這件事，印象深刻。」
樂樂表示，在地震發生的時候，他感到很難受，不知所措，因為自己沒辦法走路，也沒辦法動，但張智勛把他抱起來時，她一下子感覺「活過來了」。
事後，中國阿里巴巴公益基金會也看到了張智勛勇敢的表現，聯繫了校方以及《廈門日報》，頒發「阿里公益天天正能量」5000元人民幣（約台幣2.1萬元）的獎學金。
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