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黃子佼花錢逞慾！達人揭「台版N號房」內幕　上百網美、小模受害

▲黃子佼買少女淫片毀形象，圤智雨揭開「台版N號房」不堪內幕。（圖／NOWnews資料照）
▲黃子佼買少女淫片毀形象，圤智雨揭開「台版N號房」不堪內幕。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

黃子佼（佼佼）被檢方搜出隨身硬碟內有7部購買的未成年少女不雅影片，被依違反《兒童及少年性剝削防制條例》條例處以2年緩起訴，消息震驚社會，前AV導演、網紅推手圤智雨揭露「台版N號房」內幕，「這個網站裡面上百位台灣小模、網紅、網美的裸照，只要花錢就買得到了！」

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▲黃子佼持有7部未成年少女偷拍影片，被判2年緩起訴，需向公庫支付120萬元並寫至少1200字悔過書。（圖／NOWnews資料照）
▲黃子佼持有7部未成年少女偷拍影片，被判2年緩起訴，需向公庫支付120萬元並寫至少1200字悔過書。（圖／NOWnews資料照）
圤智雨在臉書表示，老司機都知道，黃子佼付費下載不雅影片的網站「創意私房」，以前叫做「小圈子」，因為怕被查獲才改名，雖然曾經遭人檢舉，但依然繼續經營，「由此可見台灣法律規範如此的不堪，由此可見這個網站多好賺。」

「最大的新聞其實在創意私房上面」，圤智雨說，圈內非常多的外拍模特兒、展場模特兒、直播主、小咖藝人都是受害者，只要花一點錢，就能從「創意私房」取得這些人的裸照，一點都不難，「所有透過私拍賺錢過的女生，基本上這個網站，大部分都找得到」，無法理解為何檢警如此後知後覺。

▲黃子佼（戴黑帽者）今（4）日首現身地檢署，低頭不發一語，快步入內。（圖／記者葉政勳攝）
▲黃子佼（戴黑帽者）是「創意私房」高級會員，可以瀏覽、購買大量不雅影片。（圖／記者葉政勳攝）
圤智雨直言，黃子佼的人品一點也不重要，「重要的是，這個網站裡面上百位的台灣小模、網紅、網美的裸照，只要花錢就買得到了，與其要黃子佼交出硬碟，不如政府硬起來查封這個網站，可能還會好一點！」

貼文受到網友關注，有人問：「這個網站如果不是建在台灣的話，應該沒辦法由政府處理吧？」圤智雨回覆：「有，他們有被封過。」老司機補充：「封過一陣子後，不知道為什麼又打開了！」還有人指出「創意私房」的伺服器設在中國大陸，創辦人為「老馬」，譏諷司法單位關不掉網站：「只會抓轉傳影片的普通人做做樣子，警察辦案令人暖心！」

▲圤智雨全文。（圖／圤智雨 雨的十二時辰臉書）
▲圤智雨全文。（圖／圤智雨 雨的十二時辰臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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