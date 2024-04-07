大甲媽祖壓轎金不用搶了！彰化縣準備2萬份明午開放索取
民間相傳壓轎金可以求財、求健康，大甲媽、白沙屯媽的壓轎金尤其搶手，被視為「媽祖送的禮物」。彰化縣政府每年在中彰交界的大度橋頭迎接媽祖，事後將壓轎金發送給有需要的民眾，期盼大家都能得到媽祖的保佑。今年的2萬份壓轎金，將於連假後第一天上班日中午一時起，在全縣各戶政事務所及縣政府服務台開放索取。
記者顏幸如／彰化報導
媽祖遶境時，信徒會擺設2張長板凳，板凳上各綁一大捆「壽金」、覆蓋上紅布，媽祖駐駕時，鑾轎就停放在紅布覆蓋「壽金」的長板凳上，不讓鑾轎直接接觸可能藏污納垢的板凳，以示對媽祖的尊敬。被鑾轎壓過的「壽金」就變成了壓轎金。據傳壓轎金有祈福、避凶的功用，可以求財、求健康，由於數量不多，鑾轎起駕後，經常發生香客間搶奪的情形，
彰化縣每年都在省道台一線的中彰交界處設香案及備妥壓轎金，由縣長王惠美等人迎接大甲媽祖入境，縣府將2萬份的大甲媽壓轎金，裝在精美的紅色紙袋內，發送給有需要的民眾，期盼大家都能得到媽祖保佑。
自明（8）日下午13:00起，可至彰化縣各戶政事務所及縣政府服務台索取，送完為止。往年一小時內便會發完，想拿壓轎金的民眾動作要快。