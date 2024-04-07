黃子佼買少女不雅片！唐綺陽說話了「牡羊壞事越來越難被遺忘」

我是廣告 請繼續往下閱讀
52歲黃子佼是牡羊座，唐綺陽指出，不用說現在是水逆牡羊，「牡羊人過往的行止（不管好壞），都要被一樁樁、一件件提出來檢視討論，新聞也會一直留在網路，壞事越來越難被遺忘」，而她認為，輿論除了撻伐「台版N號房」涉案名人，剷除整個產業鏈才是當務之急，「政府對此到底有無行動？」
唐綺陽說，只要想到暗夜中還有不為人知的罪惡繼續發生，還有受害者在無聲吶喊，她就心痛不已，呼籲現在能做的就是「持續關注，拯救受害者」，也希望大家不要焦慮，事情發展都有過程，爭取正義是，社會性死亡也是。
最後，唐綺陽直言：「人最簡單的活法就是別做壞事，不要以為暗中就能神不知鬼不覺，老天有眼，一切都看在眼裡，而且這年頭還流行現世報，報應的速度可是很快的...」網友留言：「勿因善小而不為，勿因惡小而為之」、「真的！不要做壞事，一切都沒事」、「任何人可以有祕密，但是這些祕密通通不可以犯法！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道