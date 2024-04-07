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黃子佼買少女不雅片！唐綺陽說話了「牡羊壞事越來越難被遺忘」

▲黃子佼買未成年少女不雅片，唐綺陽說話了，「牡羊壞事越來越難被遺忘」。（圖／唐綺陽占星幫臉書）
▲黃子佼買未成年少女不雅片，唐綺陽說話了，「牡羊壞事越來越難被遺忘」。（圖／唐綺陽占星幫臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

黃子佼（佼佼）因為性騷擾案遭檢方查獲是成人論壇高級會員，長年付費下載不雅影片，其中7支為未成年少女裸露內容，震驚各界，即便本人公開道歉，依舊無法弭平輿論排山倒海的批判，星座專家唐綺陽點出：「牡羊壞事越來越難被遺忘。」

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▲「吾夜Woo Love生活節」公布第一波卡司，國師唐綺陽、樂團守夜人、麋先生等都是表演嘉賓。（圖／吾夜生活節提供）
▲「國師」唐綺陽以星象角度談黃子佼醜聞。（圖／吾夜生活節提供）
唐綺陽昨（6）日在臉書表示，可以感覺黃子佼事件引發社會集體憤怒、焦慮，「焦慮人脈深厚就能若無其事還能復出，焦慮無聲、無背景的被害者被大眾遺忘，焦慮真相被隻手遮天輕易放過...」但她想說，現在已經不再是對媒體施壓就能隻手遮天的年代，「以亂數來說，討論度越大就有機會往真相靠近。」

52歲黃子佼是牡羊座，唐綺陽指出，不用說現在是水逆牡羊「牡羊人過往的行止（不管好壞），都要被一樁樁、一件件提出來檢視討論，新聞也會一直留在網路，壞事越來越難被遺忘」，而她認為，輿論除了撻伐「台版N號房」涉案名人，剷除整個產業鏈才是當務之急，「政府對此到底有無行動？」

▲唐綺陽宣布閉關治療眼睛。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）
▲唐綺陽希望政府趕快剷除色情產業鏈。（圖／唐綺陽臉書）
唐綺陽說，只要想到暗夜中還有不為人知的罪惡繼續發生，還有受害者在無聲吶喊，她就心痛不已，呼籲現在能做的就是「持續關注，拯救受害者」，也希望大家不要焦慮，事情發展都有過程，爭取正義是，社會性死亡也是。

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▲黃子佼捲入MeToo風波、買未成年少女不雅片，形象全毀。（圖／NOWnews資料照）
最後，唐綺陽直言：「人最簡單的活法就是別做壞事，不要以為暗中就能神不知鬼不覺，老天有眼，一切都看在眼裡，而且這年頭還流行現世報，報應的速度可是很快的...」網友留言：「勿因善小而不為，勿因惡小而為之」、「真的！不要做壞事，一切都沒事」、「任何人可以有祕密，但是這些祕密通通不可以犯法！」

▲唐綺陽全文。（圖／唐綺陽臉書）
▲唐綺陽全文。（圖／唐綺陽臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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