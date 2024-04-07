洋基傳噩耗！火球男Jonathan Loaisiga動刀整季報銷 重創牛棚戰力

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根據美媒《ESPN》報導，Jonathan Loaisiga受訪時表示，在美國時間周三對陣響尾蛇隊的比賽上，他在投出一顆變速球後感到手肘疼痛，隔天也立即對肘部進行了核磁共振檢查，結果出現了損傷情況，周五Loaisiga被列入60天傷病名單，這是他一年內第2度的嚴重受傷。
上個賽季，Jonathan Loaisiga在接受關節鏡手術移除右手肘骨刺後，出賽次數被限制為17場，前年2022年賽季，他也曾因肩部發炎，缺席了近2個月的比賽，近3年可說是傷病累累。
Jonathan Loaisiga也說到，自己不會接受韌帶置換手術（Tommy John，又稱TJ手術），因為TJ手術需要16個月復原。他將到德州拜訪遊騎兵隊醫Keith Meister，進行內部支撐手術，預計缺陣時間將縮短至10至12個月，但仍舊宣告整季報銷。
「這非常困難，令人沮喪。」Jonathan Loaisiga說到。「連續2年都遇到傷勢，去年幾乎缺席了整個賽季，而今年也幾乎是如此。這讓我很沮喪，但繼續比賽和戰鬥的意願，讓我保持正向的態度，不過我經歷的這一切真的太難了。」
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