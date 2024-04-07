天氣預報／鋒面雷雨連掃3天！開工日「3地區」雨最大 放晴時間曝
今（7）日受鋒面影響，中央氣象署預報員葉致均指出，全台各地降雨機率都提高，且不定時會有雷雨出現，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮也提及，降雨情況將持續至週二（4/9），今明兩天雨勢是最大的時段，週三鋒面遠離、天氣好轉。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日至週二鋒面籠罩，各地偶有局部短暫雨的機率，今、明兩天比較不穩定、雨量較多，中部以北局部地區偶有小範圍雷雨發生的機率。
今日各地區氣溫分佈上，北部攝氏19至28度，中部攝氏21至33度，南部攝氏22至36度，東部攝氏20至32度。
葉致均進一步說明，明天開工日鋒面持續影響，各地都有機會出現局部短暫陣雨或雷雨，中部以北、東半部及南部山區雨勢較為明顯，鋒面引發的對流性降雨可能伴隨「瞬間大雨、雷擊、強陣風」等較劇烈天氣，另外午後配合熱力作用，山區也可能出現較大雨勢，不過對流雲系會出現在哪個地區不確定性大。
吳德榮表示，週三鋒面遠離，天氣好轉、氣溫回升，山區及東半部偶有局部零星飄雨的機率。週四至週六（4/11至4/13）各地晴時多雲、暖熱如夏。