稱「9年沒領薪水」　傅崐萁財產曝光！曾背房貸8千萬被酸最窮縣長

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據最近幾年財產申報，2014年傅崐萁有土地2筆、建物2筆，其新購的兩筆房產都在台北市，存款只有87萬元，名下並未持有任何有價證券，不過由於購買台北市的房產，傅申報多達7058萬元的債務。
2018年3月，傅崐萁、徐榛蔚夫婦申報土地3筆、建物3筆、存款有430餘萬餘元、有價證券176萬餘元，信託土地1筆，另有債務7929萬餘元。因負債近8千萬，遭諷是最窮縣長，傅崐萁還大動作開記者會回應。
他說，資產價值並不是只有現金跟負債，不能以此來評斷他是否貧窮，他們都有很清楚的申報，包括不動產等，整體價值很清楚就是「藍色」非赤字，資產大於負債，沒有所謂「最窮」問題。
2019年1月，傅崐萁夫婦名下的存款增加約200萬元、債務還了200萬元，但仍有7724萬1862元債務。2019年2月，徐榛蔚上任縣長，申報2筆土地1筆建物，存款591萬餘元、有價證券186萬餘元，債務6586萬餘元。
2020年9月，傅崐萁夫婦申報2筆花蓮縣吉安鄉土地、1筆花蓮縣吉安鄉建物、存款622萬0661元、信託28萬5777元、保單11張、有價證券187萬3540元，債務則有6125萬3851元，包含房屋貸款保單質借。
2021年5月，傅崐萁夫婦申報2筆位在花蓮的土地、1筆建物，另信託2筆位於台北市大安區的土地及1筆建物、存款713萬8634元，有價證券總價額2萬9850元，債務5989萬3781元，主要為購置不動產。徐另信託總價額187萬630元、共24家上市櫃公司的股票。
最近一次財產申報是2022年10月，傅崐萁夫婦存款819萬9780元，債務總額5363萬9087元。相較於2018年曾負債近8千萬，傅崐萁夫婦4年內還房貸2千6百多萬，平均一年可還超過6百萬。
更多「0403花蓮大地震」相關新聞。