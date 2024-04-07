高捷電扶梯驚見人造瀑布！阿伯「原地解放」便溺 目擊民眾看傻了
本月5日下午，位於高雄捷運西子灣站，有網友目擊一位中年男子搭手扶梯時，竟直接「原地解放」，嚇得目擊民眾拍下這一幕PO網，直呼不敢置信。對此，高捷也做出回應，表示將會進行蒐證，並通報警方協助，而相關電扶梯設備，也將進一步檢修，並做必要的清潔消毒。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時網友位於高雄捷運西子灣站，搭乘2號出口的電扶梯，卻看到前方一名中年男子，邊搭電扶梯邊「原地解放」便溺，怒斥「手扶梯有人造瀑布真高級」，而附近目擊的民眾也嚇傻，影片被PO到社群平台，引發網友討論。
對此，高雄捷運公司也做出回應，表示已通報捷運警察，將會進行蒐證，雖不排除該民眾恐因身體因素導致，但目前看來，男子已違反大眾捷運法、廢棄物清理法，以及社會秩序維護法等，詳細況有待警方調查確認，而電扶梯設備將進行檢修，並做必要的清潔消毒。
※【NOWnews 今日新聞
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