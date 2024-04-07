黃子佼被爆「還有1女告性侵」 吹哨人：對方受創嚴重在看身心科
黃子佼（佼佼）多年來砸錢購買成人論壇不雅影片，其中7支內容還是涉及未成年少女，消息震撼社會，去年揭發佼佼淫行的旅法女網紅，今（7）日再發文透露，還有一名女孩痛訴曾經被黃子佼性侵害，目前女方身心重創，連自己的孩子都無法好好照顧，「黃子佼的說法是為了藝術而做的合意性交！」對此，《NOWnews今日新聞》求證黃子佼經紀人、助理都未接電話、未回訊息。
記者楊穎軒、羅凌筠／台北報導
旅法女網紅在臉書表示，大家不要忽略還有一位女孩向黃子佼提告強制性交，「我也持續有跟那位女孩聯絡，但對方身心靈受創嚴重，目前還在看身心科，連自己的孩子都無法全心全意照顧」，稱被害女很善良，當初要去地檢署具結時，女子還問她需不需要假髮，可以送過來，「我們素昧平生，但她卻願意對我伸出援手！」
此外，旅法女網紅說，本件性侵案判決尚未出爐，「黃子佼的說法是『是為了藝術而做的合意性交』。」網友留言：「希望那女孩先把自己照顧好，好好修復自己的身心...然後黃玷污藝術這兩個字眼了吧」、「辛苦你們了」、「黃真的不可原諒，竟然是高級會員，這些壞蛋應該去看心理醫生」、「好黑...希望政府正視問題，日本在2014就停止兒童色情！」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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