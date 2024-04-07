花蓮強震「餘震逼近700次」！國家警報連響5天 1圖看超密集震央
3日花蓮7.2強震後，整體地震序列仍不斷延續，據中央氣象署地震測報中心統計，截至今（7）日上午9點02分，餘震已發生684起，其中芮氏規模6以上2起，5以上共26起，國家級警報已經連5天響起，「台灣颱風論壇｜天氣特急」也分享各個震央，可以發現震央沿著縱谷斷層，以及花蓮外海的米崙斷層分佈，不過是否有直接關聯，還有待專家釐清。
記者張志浩／綜合報導
芮氏規模7.2主震過後，目前為止已有684起餘震、其中148「顯著有感」地震、536起「小區域有感地震」，其中最大規模餘震為6.5和6.2，都發生主震發生的2小時內，統計所有規模5以上的餘震已達26起，而今（7）日清晨5點15分，也有新增一起芮氏規模5.1餘震。
將近期地震數據和歷史比較，台灣每年平均的「顯著有感地震」數量為130個，2023年甚至僅有85個，芮氏規模6以上平均每年有2至3起，2023年也只發生1次，而這次花蓮強震，幾乎在一週內就打平台灣整年地震平均釋放的能量，預估整體餘震還需觀察數個月至半年。
臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，餘震主要分布在主震以北，特別是米崙斷層及蘇花海岸一帶，不過餘震頻率跟規模已逐日遞減、減少許多，但風險仍高，仍需提高警覺，中北部山區地質環境非常敏感，尤其接下來2天受鋒面影響，山區容易下雨，民眾請勿進行登山、露營、溯溪等活動。