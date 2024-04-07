蘇花海運備援今暫停　明新臺馬輪「最後一天」支援

3日花蓮強震導致東部公路尚未全面回復通車，航港局表示，今（7）日因適逢清明連續假期收假日，新臺馬輪須執行既定的臺馬間運務，並考量蘇花公路搶通，故暫停提供蘇花海運備援服務，明（8）日，經交通部航港局協調連江縣政府及全港通航業公司，在縣長王忠銘鼎力協助下，新臺馬輪將再支援最後一天海運疏運服務，期能滿足民眾往來蘇花人車交通需求。
記者許若茵／台北報導
航港局表示，經統計自4月4日啟動蘇花海運備援機制至6日，3天總計開航8航次，預估疏運647人、載運各類車輛514輛，含447部小客車、遊覽車2部、19部大貨車、23部小貨車、1部重機車、21部普通機車及1輛腳踏車。
航港局進一步說明，因應蘇花公路受0403震災影響中斷，在交通部部長王國材的指示下，即時啟動海運疏運備援機制，該局緊急協調調度船舶運送人員及車輛，對於疏運期間各政府有關單位的協助表示感謝，包括海洋委員會海巡署、內政部警政署港警總隊、交通部公路局、臺鐵公司及臺灣港務公司，同時要特別感謝連江縣縣長王忠銘及立法院交通委員會召委陳雪生的支持，以及馬祖鄉親的體諒，在清明連假期間，讓新臺馬輪可以投入蘇花海運備援行列，也要對2家民間航運業者億洋航運公司(臺北快輪)及全港通航業公司(新臺馬輪)的大力幫忙及辛勞，表達最誠摯的謝意，才能讓蘇花海運疏運任務順利進行。