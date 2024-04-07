山本由伸「溜溜曲球」太變態！打者連揮3空棒吞K 道奇教頭讚藝術
洛杉磯道奇今（7）日作客芝加哥小熊，日籍強投山本由伸繳出5局無失分，僅被對手敲出3支安打，並拿下了8次三振，在大聯盟生涯第3次登板中奪得了生涯首勝。此戰山本由伸展現變態級的「溜溜曲球」（YoYo Curve），讓道奇教頭Dave Roberts大讚他是「藝術家」。
記者路皓惟/綜合報導
首局山本由伸面臨滿壘危機，但他靠著招牌曲球成功解圍，先是連用三顆曲球三振Christopher Morel，接著飆出155.6公里速球K掉Dansby Swanson，Matt Bush則是站著不動看著曲球進壘，被主審拉弓三振，山本展現出臨危不亂的能力。
對於今天的表現，山本由伸謙虛地表示：「今天，指叉球投得不太順手，不過還好靠著曲球進行調整。」在比賽中，他投了28柯曲球，佔總投球數的35%，讓習慣打速球的小熊打線束手無策。
道奇隊教頭Dave Roberts對山本由伸的表現讚不絕口：「山本是一位藝術家，他的投球就是作品。他不是個投手，他更像是一是個工匠，非常認真對待這件事。」
山本由伸自小學時代開始就學會曲球的投法，並表示直至今日這個投法「幾乎沒變」。山本的曲球不僅是他武器球種，更是他在大聯盟特色，被網紅「棒球忍者」Rob Friedman稱之為「溜溜曲球」。
談到大聯盟生涯首勝，山本表示：「能夠順利獲得首勝，我感到很高興。但賽季才剛剛開始，我希望能夠一步一個腳印地為團隊做出貢獻。」
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