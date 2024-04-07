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49歲謝金燕曬超狂馬甲線！「水蛇腰狂扭15秒」引朝聖：一直重複

▲謝金燕已經49歲，身上卻看不出歲月留下的痕跡，先前上傳狂扭水蛇腰的影片，再度掀起熱議。（圖／謝金燕IG）
▲謝金燕已經49歲，身上卻看不出歲月留下的痕跡，先前上傳狂扭水蛇腰的影片，再度掀起熱議。（圖／謝金燕IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

「姐姐」謝金燕近來參戰大齡女團陸綜《乘風2024》（原名《乘風破浪的姐姐》第五季），節目雖然還沒有開播，謝金燕的一舉一動已經受到高度關注，她也不時在社群平台分享近況，日前她曬出一段扭動水蛇腰的影片，曼妙身材再度掀起熱議。

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▲謝金燕近照又嚇到大陸人。（圖／謝金燕臉書）
▲謝金燕保養得宜，看起來一點都不像已經要年過半百。（圖／謝金燕臉書）
謝金燕日前在IG曬出一段影片，並在內文寫道：「更新！馬甲線最新狀態，唯有自己才能超越自己」，只見畫面中她穿著灰色運動服，短版上衣露出一截零贅肉水蛇腰，還有超狂馬甲線，她不時扭動腰身，對著鏡頭放電，也在影片中搞笑表示：「眼睛要看哪裡？」

▲謝金燕對著鏡頭扭動水蛇腰，好身材驚艷大批網友。
▲謝金燕對著鏡頭扭動水蛇腰，好身材驚艷大批網友。（圖／謝金燕IG）
火辣影片引來大批網友朝聖，不少人紛紛驚呼，「果然，姐姐的腹肌比我的人生規劃還要清楚」、「這樣的腰。生活該有多自律啊⋯⋯」、「一直重複看，一直重複看，一直重複看，就知道還是要一直看姐姐啊！」、「雙眼就只看姐姐」、「根本不是小蠻腰，是水蛇」、「多看幾遍就可以要看哪裡就看哪裡？」

▲「謝金燕浪姐上班生圖狀態」關鍵字登上熱搜。（圖／翻攝自微博）
▲「謝金燕浪姐上班生圖狀態」關鍵字登上熱搜。（圖／翻攝自微博）
事實上，謝金燕儘管已經49歲了卻仍保養得宜，對自己要求十分嚴格，過去還曾透露過謹記時刻都要縮小腹，日前她被證實要參加《乘風2024》，還被流出私下路透照，容光煥發的好狀況讓大陸網友都看傻眼，不相信謝金燕已經年近半百。

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