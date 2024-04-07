花蓮「天王星大樓」成打卡景點！女子擺拍全場砲轟 內情引人鼻酸
台灣3日發生芮氏規模7.2大地震，位在花蓮市軒轅路「天王星大樓」受損最嚴重，更釀1起人命，一名33歲康姓女教師因事後折返回屋、不幸喪生，天王星大樓預計今（7）日下午恢復拆除作業，但有網友指控，有民眾將天王星大樓當成打卡景點，開心擺Pose拍照的模樣被貼上網，引發抨擊，但也有知情人士緩頰，是該樓受災戶苦中作樂做紀念，但至今尚未獲證實。
記者黃韻文／綜合報導
3日發生規模7.2強震，重創花蓮，「天王星大樓」嚴重傾斜，昨（6）日有網友在臉書社團「爆廢1公社」貼出照片，重話抨擊：「別人在受災的時候，妳卻在旁邊無聊？真是夠了。」只見照片中是一名男子正幫一名穿著雨衣的女子拍照，背後正是這次的受災建築天王星大樓，女子滿臉笑容，還擺出扶住建物的Pose借位合照，彷彿在拍比薩斜塔。
誇張行徑引起眾人痛批：「幸災樂禍，國恥」、「一點同理心都沒有」、「也太白目」、「把別人的災難當成自己的玩樂」。但一夜之間風向逆轉，有不少知情人士跳出來為該女子辯駁，指畫面中的人是天王星大樓的受災住戶，只是在苦中作樂，強忍淚水苦笑著向房子道別，還有人力挺：「如果我是住戶我應該也會做一樣的事」，不過該名女子是否為受災戶，仍未獲得證實。
天王星大樓是此次強震中受損相當嚴重的建物之一，其中一名康姓女教師原先已順利逃出，事後10多分鐘卻又折返入內，企圖尋找愛貓，因而不幸罹難。天王星大樓5日已開始進行拆除作業，但由於花蓮餘震不斷加上降雨，拆除進度頻頻卡關、暫停施工，預計今（7）日下午恢復拆除作業。