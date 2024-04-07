NBA／勇士決定讓Curry輪休！排名難再提升　西區前10只剩最後一席

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目前NBA中確定可以打季後賽的球隊為：波士頓塞爾提克、明尼蘇達灰狼、丹佛金塊和奧克拉荷馬雷霆，這4支球隊確定不用參加附加賽，可以直通季後賽。東區前10名球隊已經全部確定，芝加哥公牛和亞特蘭大老鷹將確定必須要打附加賽來爭取季後賽資格；而在西區方面戰局還很混亂，不過前10名的球隊也已經確定了9席。
勇士目前排名西區第10，戰績為42勝35敗，領先火箭達4場勝差，雖然還沒有完全確定，但幾乎已經鎖定附加賽資格，在剩下5場比賽的情況下，他們目前落後西區第8的湖人2.5場勝差，想要避免「一場定生死」的可能性極低。
按照附加賽的規則，西區第9和第10將進行一戰定生死的比賽，輸者直接淘汰，贏球的球隊可以和第7和第8的落敗方搶第8種子。如果勇士想要給自己多輸一場的容錯率，就至少要打進西區前8，可在上一場輸給獨行俠後，幾會已經很渺茫。
根據勇士隨隊記者Anthony Slater報導，在明天對爵士的比賽，勇士將會讓Stephen Curry將會輪休，Jonathan Kuminga（膝蓋傷勢）和Andrew Wiggins（腳踝傷勢）狀態皆為出戰成疑。
在輸給達拉斯獨行俠之後，錯失了提升戰績、並挑戰西區第7／第8排名的絕佳機會，外界開始有聲音認為勇士應該有計劃地讓球員開始休息、調整陣容，因為在現階段的情況下，他們雖有機會超過傷兵狀況嚴重的國王，但這只能為他們取得主場資格，並不能有實質上的提升。
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