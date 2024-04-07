選個鄉長要花一億？吳靜怡柯文哲支持的候選人又成「柯目三」
為迎戰4月13日雲林麥寮鄉長補選，民眾黨主席柯文哲下鄉輔選一周，在5日舉行的廟口開講中，更表示「過去聽聞選鄉長要花到1億」。政治評論員、柯文哲前幕僚吳靜怡說，就如同柯文哲上次說選總統需要100億，如果把鄉長當單位，100位鄉長等於1位總統了；但事實上，民眾黨所支持的候選人現在民調落居第三。
記者邱新博／台北報導
柯文哲5日在麥寮拱範宮舉行廟口開講，柯文哲呼籲麥寮民眾投給民眾黨林宜豊，若能當選，一定會全黨都來幫忙他，並且嚴格盯著他要做好，讓麥寮鄉變成民眾黨的模範區。他也說，過去聽聞選鄉長要花到1億，如果能做到選鄉長「不要花大錢」，找一個乾乾淨淨的年輕人認真做下去，就能一步一步改變台灣政治；柯文哲透露，日前來拜訪時，就曾有在地民眾感嘆「希望麥寮可以有一個不花大錢就能當選的鄉長」。
而吳靜怡今於臉書酸民眾黨，柯文哲提到選一個鄉長要1億，就如同柯文哲上次說選總統需要100億，如果把鄉長當單位，100位鄉長等於1位總統了。
吳靜怡說，網軍刻意要帶一個風向，麥寮鄉長補選是「三綠一白」，事實是目前民調第一的是張家藍，而白的是柯目三，老三跟老二差距10%！要如何越級打怪獲得勝利？這是柯文哲總統級選戰腳本的核心，你敢不敢打國民黨張家？還是只是演戲讓柯粉小草能蓄溫而已。