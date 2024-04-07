黃子佼是非法論壇高級會員！黃捷斥：犯罪產業的驅動者
藝人黃子佼被爆是偷拍論壇高級會員，曾購買7部未成年少女性影像，衛福部昨天指出，對於兒少性剝削零容忍，目前與未來都與黃子佼沒有合作計畫，過去合作影片也會全面下架。對此，民進黨立委黃捷今（7）日強調，黃子佼是非法論壇高級會員，無疑就是這個犯罪產業的驅動者、犯罪者。
記者陳佩君／台北報導
黃子佼持有未成年少女性影像不雅照，引發社會撻伐，由於衛福部一開始對於該案回應保守，黃捷在社群網站中直言，把黃子佼列為拒絕往來戶，讓衛福部覺得兩難？她批評，保護司對於黃子佼案的回應竟如此含糊保守，甚至不敢斷絕和兒少性剝削犯罪者合作，「請問這就是兒少保護主管機關的態度嗎？」
黃捷批評，保護司對二次元管控如此強硬，對真實兒少受害卻輕輕放下，不只雙標，柿子還挑軟的吃，這種欺善怕惡的管制方式，只是讓保護司的威信蕩然無存。
不過，衛福部事後也發聲明，表示會下架過去合作影片。黃捷上午補充說，衛福部有重新聲明，不過，重點還是如何針對整個兒少性剝削產業鏈，要有更積極的處置與防範，因此下週質詢時她也會進一步就教衛福部。
黃捷重申，有人要看、就有人會拍，黃子佼是非法論壇高級會員，無疑就是這個犯罪產業的驅動者、犯罪者，而這些影片的來源就是「誘騙」、「脅迫」、「偷拍」未成年少女的性私密影像。