法官、怪力男同場開轟！洋基9:8藍鳥 Weaver成為本季首位3勝投手
紐約洋基隊今（7）日以9：8險勝多倫多藍鳥隊，本場比賽洋基在主場上演煙火秀，「法官」Aaron Judge、「怪力男」Giancarlo Stanton和Anthony Rizzo相繼開轟，Rizzo終於迎來本季首轟，而洋基贏球後，Luke Weaver也成為大聯盟本季第一位3勝投手。
記者路皓惟/綜合報導
藍鳥先發Kevin Gausman首局就慘遭狙擊，Judge轟出兩分砲之後，Stanton再補上一發陽春彈，取得3：0領先，接著2局下洋基擴大至6分領先，直到6局打完，洋基便以9：2大幅領先藍鳥。
雖然藍鳥在7局上在Vladimir Guerrero Jr.陽春砲帶頭下，該局追回3分，隨後9局上藍鳥一度追到1分差距，但洋基後援投手Clay Holmes頂住壓力穩住局面，送給George Springer再見三振，收穫本季第4次救援成功，鎖定洋基隊的勝利。
洋基Luke Weaver成為大聯盟本季第一位贏得3勝的投手，儘管在3場比賽中他合計只投了5.2局。
洋基贏球之後，將戰績提升到了7勝2敗。值得一提的是，當Judge和Stanton在同一場比賽全壘打時，連同季後賽在內，洋基隊戰績是驚人的32勝4敗。
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