糞便檢出邦克列酸！醫曝拿沙拉脫未必能洗掉　廚師恐成罕見共生體

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疾管署說明，目前寶林茶室食物中毒案件累計34起通報個案，其中32例經抽血檢驗邦克列酸呈現陽性、1例呈現陰性、1例不願意接受採檢，個案中2人死亡、4人加護病房救治中、3人一般病房住院、25人返家休養。
王必勝指出，日前確認該位代班廚師手上有邦克列酸殘留後，也很擔心他會不會也自己吃進去，經檢驗廚師3月27日的糞便檢體後，確實檢出邦克列酸陽性，因此安排代班廚師在昨日前往醫院抽血、確認為邦克列酸陰性，體內應無留存相關毒物。
王必勝表示，後檢驗其肝腎功能等生化指數後，基本來看都屬正常，推測該位廚師並沒有大量的直接食用到食物，僅是在過程中碰到、導致手部有相關物質檢出，以及少量的誤食。
姜冠宇表示，廚師糞便驗出邦克列酸，而廚師居然還能沒事，血清會驗出毒素抗體嗎？如果有的話就是少見的共生體。
姜冠宇指出，邦克列酸中毒的潛伏期只有1-10小時，而每天排便者大便從吃下到拉出來是足足3天左右，所以這個廚師身體應該是真的有能力克服邦克列酸，甚至可能是他的腸道共生菌叢，因為確實每個人腸子的菌分佈和多元性都不一樣，看來伯克氏菌的研究會在台灣突破了。
姜冠宇也提醒，大便可以有毒，人心不要有毒，請不要假設人家不洗手或是移工會帶毒，將心比心，這都是不好的示範，他國人看到這討論，會覺得我們最美的風景果然不是人。
姜冠宇說，邦克列酸清洗沒這麼容易，文獻提及清洗該毒素需要甲醇、三氯甲烷、和磷酸，相對複雜很多，你自己拿沙拉脫洗也不一定洗得掉，所以不要再這樣怪人家了。
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