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初瓦、嚮辣疑爆食物中毒多人就醫　北市衛生局勒令停業要求改善

▲王品集團初瓦、嚮辣」和牛麻辣鍋台北捷運西門店，傳出食物中毒事件。王品集團道歉並提出5大聲明全文曝光，強調確認「將等到檢驗報告出爐，確認水質安全無虞後，才會考慮恢復營業」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品集團初瓦、嚮辣」和牛麻辣鍋台北捷運西門店，傳出食物中毒事件。王品集團道歉並提出5大聲明全文曝光，強調確認「將等到檢驗報告出爐，確認水質安全無虞後，才會考慮恢復營業」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者邱新博／台北報導

王品集團旗下餐飲「初瓦」韓式料理、「嚮辣」和牛麻辣鍋傳出疑似食物中毒，已累積7人就醫。台北市衛生局也前往2家業者稽查，發現多項缺失；也要求業者改善。另由於2家餐廳通報人數已超過停業標準，衛生局已要求停業。

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衛生局表示，4月5日起陸續接獲通報初瓦、饗辣2家餐廳疑似食品中毒案件，截止今天上午已分別有13名及9名民眾就醫。衛生局獲報後立即派員稽查，初瓦現場查獲廚餘區、抽油煙機、油炸機、烤台、洗滌區髒污；私人物品擺放在廚房內；分裝食材未標示分裝日期、冰箱內食材未標示日期；部分食材未提供來源憑證；地面，有菜渣等缺失。

另外饗辣部分，則發現私人物品擺放在廚房內；分裝食材未標示分裝日期；部分食材未提供來源憑證；廚餘區檯面髒污等缺失。衛生局要求兩家餐廳4月8日前改善完竣，期屆複查如未改善完竣，可依違反食品安全衛生管理法第8與第44條開罰6萬元至2億元罰鍰。

由於兩家餐廳通報人數已超過6人停業標準，衛生局要求停業，要提出改善措施且經衛生局審查、複查合格才可營業。

衛生局也分別抽驗2家餐廳員工手部檢體、環境檢體共及飲用水，若環境檢體與病人肛門拭子檢出相同致病株將以食品中毒確立案件移送偵辦如，為不同致菌株，仍會以違反食品安全衛生管理法開罰6萬元至2億元罰緩。

▲王品集團旗下初瓦、嚮辣台北捷運西門店，傳出食物中毒事件。王品集團致上最誠摯歉意曝光最新5大聲明，看出「懷疑大樓水質有異」，透露「由於同棟大樓住戶在飲水後，也出現類似症狀」。（圖／台北市衛生局提供）
▲王品集團旗下初瓦、嚮辣台北捷運西門店，傳出食物中毒事件。王品集團致上最誠摯歉意曝光最新5大聲明，看出「懷疑大樓水質有異」，透露「由於同棟大樓住戶在飲水後，也出現類似症狀」。（圖／台北市衛生局提供）

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