封殺黃子佼第二彈！主播張齡予「堅決抵制合作他」籲公眾人物發聲
昔日風光的金牌主持人黃子佼，遭控2起誘拍裸照、強吻性騷擾案件，雖然因為罪證不足不予起訴，但檢警調查發現案外案，查扣他家電腦硬碟發現藏有非法論壇影片上百部，還買下7部「未成年少女不雅影片」，誇張行為令人咋舌。繼隋棠公開抵制黃子佼後，主播張齡予昨（6）日也表態：「我雖然不一定會有跟他合作機會，但我也是會堅決抵制永不跟他有任何形式合作。」
記者黃雅琪／綜合報導
主播張齡予在臉書發文譴責黃子佼：「黃子佼的事已經連累到家人還有恩師，如果我是小燕姐，我會叫徒弟不要再講了、不要再試探輿論風向了、不要再玩文字遊戲了，就宣布永久退出公眾眼光，承諾不會復出演藝圈。」她認為黃子佼才華洋溢，即使不當主持人也有很多工作可以做：「但想當公眾人物繼續成為觀眾仰望的典範，真的沒有資格了。」
張齡予指責黃子佼犯行重大，應該用一生去懺悔、就醫治療，不是做公益就可以功過相抵：「性侵害行為會嚴重地撕裂了受害人人格，讓受害者一輩子痛不欲生，甚至有部分被害者未來會變成加害者，給予社會更多更大負擔。」她呼籲公眾人物發揮道德勇氣站出來發聲：「不要辜負觀眾對我們公眾人物的信任！配偶當下可能對罪行渾然不知，但當她知情後還是堅持要跟犯罪者站在一起，就不能怪憤怒的群體波及。」
※【NOWnews 今日新聞
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