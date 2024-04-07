黃子佼緊抱男童畫面曝光！偷親還喊「他很享受」 張小燕急阻止
黃子佼因捲入METOO風波被調查，卻意外被發現是偷拍論壇「創意私房」高級會員，持有的影片中還有7部未成年影片，引發外界共怒。對此，網紅「小紅老師」也挖出黃子佼過去在節目《百萬小學堂》對待孩子們的畫面，再度引起公憤。
記者吳昕蓓／綜合報導
小紅老師日前才在社群平台上曝光黃子佼在節目上和女童十指緊扣的畫面，沒想到又有段片段瘋傳，只見黃子佼一把抱住男童，還作勢要親對方，更直接將對方抱到桌底開玩笑表示：「我們忙一下！」脫序行為讓張小燕嚇到連忙制止：「你把人家嚇壞了！」
張小燕透露男童在家中是個乖孩子，很有規矩，沒想到黃子佼也意有所指反虧：「我們是有很壞是不是？」被問到他們在桌底做了什麼，他也嘻皮笑臉回答：「他還蠻享受的，好奇怪喔」，這段畫面再度掀起眾怒。
小紅老師更毫不客氣痛批：「黃子佼聲稱年輕不懂事犯罪，某些人因同情已原諒你一次了，但認識孟耿如2.0的你還是持續犯罪啊！如果沒有被搜查出來，你有打算停手嗎？」認爲這個問題已經上升到全球性的兒童剝削議題，更應該要被好好重視，吸引大批網友認同。
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