花蓮強震中全身而退！全家人站路邊「大甲媽祖保佑」：請信眾喝涼
大甲媽祖遶境9天8夜，自5日深夜11時起駕後，在昨（6）晚深夜11時抵達「搶轎一級戰區」彰化民生地下道，今年適逢清明連假，參與人數創新高，警方也派遣600名警力護送鑾轎，在鎮瀾宮董事長顏清標力保「別搶，要扛轎跟我說」，今年果真和平順利通過。還有一家人站路邊分送飲料，感謝媽祖保佑讓全家從花蓮地震中全身而退。
記者黃韻文／綜合報導
台中大甲鎮瀾宮媽祖在5日起駕，今年人潮堪稱26年來最多，廟方估計6彰化日共計30萬人參與。昨（6）晚在600警力壓陣下，大甲媽祖只花5分鐘就順利通過民生地下道，並未引發衝突，但因疫後「報復性躦轎腳」影響，也創史來最晚紀錄，7日凌晨1時40分才通過民生地下道。
沿途不少熱情的民眾，還有信徒高喊「媽祖我愛您」。台灣3日剛發生芮氏規模7.2大地震，重創花蓮地區，目前已造成13死、6失聯，還有破千人受傷，在田尾往北斗途中，有一家三口站在路邊，發放飲料給進香信徒，並舉牌感謝：「媽祖保佑，讓我們三人從花蓮大地震全身而退，來請信眾喝涼。」
大甲媽祖預計在明（8）日抵達嘉義新港奉天宮，並在9日上午舉行最重要的儀式祝壽大典，之後準備返程，在4月14日回鑾鎮瀾宮安座。