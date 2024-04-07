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高雄春藝四檔親子節目帶大小朋友進入繽紛奇幻世界

▲高雄市國樂團再度與插畫家洪添賢Croter聯手出擊，帶來富有動聽音樂、奇趣插畫及劇情交織而成的親子音樂會。（圖／高雄春天藝術節提供）
▲高雄市國樂團再度與插畫家洪添賢Croter聯手出擊，帶來富有動聽音樂、奇趣插畫及劇情交織而成的親子音樂會。（圖／高雄春天藝術節提供）

記者陳美嘉／高雄報導

邁入第15年的高雄春天藝術節，持續推出適宜闔家共賞的劇場節目，從四月開始到六月，共有兩檔由樂團精心製作的親子音樂會《超人媽媽》、《小太陽》提供孩子們溫情滿滿的音樂篇章；並邀請國外團隊-來自巴西盧米亞托光影劇團《海洋的美麗傳說》及美國米娃．瑪崔克多媒體劇場《幻影宇宙》出。

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高市府文化局表示，親子節目向來都是高雄春天藝術節的規劃重點，今年有兩場親子音樂會，5/4-5從繪本出發的高市國親子音樂會《超人媽媽》在大東文化藝術中心，運用了童稚可愛的畫風搭配活潑的戲劇演出、配合影像、燈光音響及音樂，帶領聽眾一齊踏上這趟的神奇旅行。

另一齣自製的親子音樂會是改編自林良大師經典文學作品，5/11-12高市交親子音樂會《小太陽》在文化中心至德堂，由陽光新銳指揮家曾維庸與高雄市交響樂團及AM創意攜手打造，全新編曲管弦樂版現場演奏，搭配影像與演出者重現你我生活中溫暖動人的交響音樂劇。

國際節目四月登場的是來自南美洲巴西盧米亞托光影劇團《海洋的美麗傳說》，這是該劇團首度登台，4/20在文化中心至善廳演出四場，將以當代皮影劇場結合多元藝術展現南美洲最美麗的人魚傳說。

另一齣也是首度登台的《幻影宇宙》美國米娃．瑪崔克藝術大師擅長將動畫和現場人物影子融為一體，以影子剪影的形式與她的動畫互動。這次一口氣帶來三齣最具口碑的故事給台灣觀眾，包括《神話與基礎》、《世界中的世界》、《無限》三個主題，6/15將在文化中心至善廳演出二場，讓大小朋友在觀賞的過程中奔馳想像，享受表演藝術帶來的五感衝擊。

以上各節目規劃有青年席「成年禮金」專屬優惠，歡迎符合資格的青年們購票時多加利用，四張同場次及加入「高雄愛樂之友」可享8折優惠，節目資訊與購票請上OPENTIX兩廳院生活售票網，最新節目動態請上FB或IG「高雄春天藝術節」或春藝官網查詢。

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