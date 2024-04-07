高雄春藝四檔親子節目帶大小朋友進入繽紛奇幻世界

我是廣告 請繼續往下閱讀
另一齣自製的親子音樂會是改編自林良大師經典文學作品，5/11-12高市交親子音樂會《小太陽》在文化中心至德堂，由陽光新銳指揮家曾維庸與高雄市交響樂團及AM創意攜手打造，全新編曲管弦樂版現場演奏，搭配影像與演出者重現你我生活中溫暖動人的交響音樂劇。
國際節目四月登場的是來自南美洲巴西盧米亞托光影劇團《海洋的美麗傳說》，這是該劇團首度登台，4/20在文化中心至善廳演出四場，將以當代皮影劇場結合多元藝術展現南美洲最美麗的人魚傳說。
另一齣也是首度登台的《幻影宇宙》美國米娃．瑪崔克藝術大師擅長將動畫和現場人物影子融為一體，以影子剪影的形式與她的動畫互動。這次一口氣帶來三齣最具口碑的故事給台灣觀眾，包括《神話與基礎》、《世界中的世界》、《無限》三個主題，6/15將在文化中心至善廳演出二場，讓大小朋友在觀賞的過程中奔馳想像，享受表演藝術帶來的五感衝擊。
以上各節目規劃有青年席「成年禮金」專屬優惠，歡迎符合資格的青年們購票時多加利用，四張同場次及加入「高雄愛樂之友」可享8折優惠，節目資訊與購票請上OPENTIX兩廳院生活售票網，最新節目動態請上FB或IG「高雄春天藝術節」或春藝官網查詢。