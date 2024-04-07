爆黃子佼「靠山又大又穩」！德州媽媽怕他復出：受害者還在演藝圈

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她強調「因為Metoo的核心就是權力結構，不能再讓禿嬰回去那個連罪證確鑿都不太敢有人出來說什麼的演藝圈作威作福了。」同時也無奈提到黃子佼的靠山「又大又穩，勢力之大資源之多，誰敢監督他？滾出螢光幕這點該付的代價，在台灣竟然需要這麼吃力的發聲。」
由於黃子佼日前寄給媒體的律師函，以及給受害者的0元和解書，「我都是得到一手的資料。是『當事人』給我的，我才敢爆。」德州媽媽接著說，「這也是為什麼虐童案、Nono、宥勝之流我沒有寫出這樣的力道，因為我需要依根據說話。連依根據說話都有被告的風險，請不要再來問我為什麼不寫這個不寫那個了。」
最後德州媽媽爆料，「我揭露的事，都是我從我收到的資訊中截取冰山一角而已，有些受害者只是來私下感謝我，但他們不想被知道，因為…他們還待在演藝圈。」雖然有點氣部分的受害者不敢發聲，導致很多的加害人沒事，不過德州媽媽能夠理解，「理解他們待在圈內的難處。」
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