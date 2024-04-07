英超／兵工廠3：0勝布萊頓！曼城緊追在後　前三種子競爭趨白熱化

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兵工廠本賽比賽攻勢凌厲，第33分鐘先是靠著Bukayo Saka操刀罰球，順利命中，取得1:0領先。換邊過後槍手繼續展開攻勢，第62分鐘，靠著Jorginho倒三角傳中，Kai Havertz順利搶點破門，兵工廠2:0領先。第86分鐘再靠著Leandro Trossard單刀破門，終場兵工廠就以3:0贏球。
兵工廠在過去11場比賽當中，表現相當出色，取得10場勝利，僅對曼城的比賽以0:0的比數收下和局，使他們31場比賽下來，目前積分來到71分。而曼城以31場比賽70分積分緊咬，至於利物浦今日將要出戰曼聯，紅軍若想要贏回龍頭位置，必須得要贏球，若是和局則是會因淨勝球關係，仍舊排名第二。
年僅24歲的前場好手Kai Havertz說到：「我們的態度和工作效率是驚人的，每個人都把一切投入到比賽中，這就是我們現在取得成功的原因。」
「說實話，沒能贏下對上曼城，我們賽後並沒有多討論些什麼，我們只是試圖專注在自己身上，並贏得更多比賽，這比什麼都更重要。我們必須贏得比賽，看看這會帶來什麼，我們必須繼續前進，周中我們還有另一場重要比賽。」
至於邊鋒好手Bukayo Saka則是提到，球隊在上個賽季阻止曼城奪冠之中，學習到了很多，他說到：「今年球隊踢起球來更加舒服，我認為我們今年的表現更好。我覺得我們已經準備好去贏得每場比賽。」
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