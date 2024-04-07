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黃子佼懶人包！被控強吻、拍人魚照又買少女不雅片　劣行一次看

▲黃子佼被控強吻、拍人魚照又買少女不雅片，懶人包一次看。（圖／NOWnews資料照）
▲黃子佼被控強吻、拍人魚照又買少女不雅片，懶人包一次看。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

黃子佼（佼佼）去年6月被揭發ＭeToo醜聞，本人拍影片認錯道歉，接著自殘送醫，康復後離開演藝圈半年多，近日部分相關案件偵結，又被發現長年購買成人論壇「台版N號房」影片，內容包括未成年少女不雅影像，震驚全台，《NOWnews今日新聞》整理時間軸、濃縮重點，帶讀者了解黃子佼從德高望重的主持人，如今成為人人攻訐的犯罪行為的過程。

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2023年6月19日，旅法網紅發文披露某男主持人當年強吻17歲的她，以藝術之名誘騙拍攝裸照，種種線索指向黃子佼。貼文發布後，網紅收到數名受害者私訊，並轉述被害人控訴遭黃子佼侵犯的經歷，黃子佼下午發出3段自拍影片，除了道歉也承認犯案，並拉15位名人玉石俱焚，隨後意圖尋短被送醫急救，而他留院一天低調出院，老婆孟耿如承諾夫妻一起面對、彌補錯誤。

▲黃子佼6月爆出性騷，他拍道歉影片，內容波及多位藝人，引起熱議。（圖／翻攝畫面）
▲黃子佼拍道歉影片，承認「做了很瞎的事」，同時爆料多位藝人黑歷史。（圖／翻攝畫面）
▲黃子佼認性騷擾後不堪壓力疑似輕生，老婆孟耿如出來說明會陪他一起面對。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.06.19）
▲黃子佼承認性騷擾後不堪壓力輕生，老婆孟耿如在醫院前開記者會，承諾會陪老公一起面對。（圖／記者葉政勳攝）
2023年7月12日，台北地檢署接獲民眾告發，將黃子佼列為妨害性自主他字案被告，檢察官著手偵辦案件。

2023年8月4日，檢調指揮台北市婦幼隊，兵分多路搜索黃子佼住家、工作室，孟耿如全程場陪伴，而台北地檢署複訊結束後，黃子佼被諭令35萬元交保，限制出境出海和禁止接觸被害人。

▲黃子佼（中）現身地檢署，低頭不發一語，快步入內。（圖／NOWnews今日新聞）
▲黃子佼（中）現身地檢署接受複訊，當時低頭不發一語，快步入內。（圖／NOWnews資料照）
2024年4月3日，旅法女網紅案被認定是性騷擾，拍裸照部分，當時女網紅已經成年，加上黃子佼沒有強迫脫衣，且網紅以公開、具名道歉為唯一條件接受和解，並撤回告訴，最終和另外兩位拍「人魚照」、與假人台猥褻互動藝術照的兩女，因為事證不足及和被害人和解、撤告，檢察官一同為不起訴處分。

同日，媒體發現不起訴處分書內，記載檢方搜索時發現黃子佼隨身4TB硬碟中，有7部未成年少女裸露的私密影像，黃子佼坦承是在論壇付費購買，而他是該網站的高級會員，擁有瀏覽更多影片的權限，檢方以違反《兒童及少年性剝削防制條例》條例，將他為2年緩起訴處分，需向公庫支付120萬元，並寫至少1200字悔過書。

▲《未來少女》黃子佼睽違已久，再次和詹仁雄合作。（圖／大鵬傳播提供）
▲黃子佼又被發現購買未成年少女不雅影片，形象澈底崩毀。（圖／大鵬傳播提供）
2024年4月7日，旅法女網紅指出，還有一位被害女子控訴曾經遭黃子佼性侵害，並向黃提告強制性交罪，目前本案判決尚未出爐，黃子佼尚未對此回應。

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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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