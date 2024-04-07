黃子佼懶人包！被控強吻、拍人魚照又買少女不雅片　劣行一次看

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2023年7月12日，台北地檢署接獲民眾告發，將黃子佼列為妨害性自主他字案被告，檢察官著手偵辦案件。
2023年8月4日，檢調指揮台北市婦幼隊，兵分多路搜索黃子佼住家、工作室，孟耿如全程場陪伴，而台北地檢署複訊結束後，黃子佼被諭令35萬元交保，限制出境出海和禁止接觸被害人。
2024年4月3日，旅法女網紅案被認定是性騷擾，拍裸照部分，當時女網紅已經成年，加上黃子佼沒有強迫脫衣，且網紅以公開、具名道歉為唯一條件接受和解，並撤回告訴，最終和另外兩位拍「人魚照」、與假人台猥褻互動藝術照的兩女，因為事證不足及和被害人和解、撤告，檢察官一同為不起訴處分。
同日，媒體發現不起訴處分書內，記載檢方搜索時發現黃子佼隨身4TB硬碟中，有7部未成年少女裸露的私密影像，黃子佼坦承是在論壇付費購買，而他是該網站的高級會員，擁有瀏覽更多影片的權限，檢方以違反《兒童及少年性剝削防制條例》條例，將他為2年緩起訴處分，需向公庫支付120萬元，並寫至少1200字悔過書。
2024年4月7日，旅法女網紅指出，還有一位被害女子控訴曾經遭黃子佼性侵害，並向黃提告強制性交罪，目前本案判決尚未出爐，黃子佼尚未對此回應。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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