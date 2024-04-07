日本櫻花商機夯！遊客湧景點排隊就要4hr　「賞櫻套房」一晚5萬元

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由於日本政府在去年5月將新冠肺炎降級，解除了對聚會和出外郊遊的限制，而隨著日圓疲軟，也吸引不少外國遊客赴日賞櫻，預計為日本帶來龐大商機。關西大學榮譽教授宮本勝弘（Katsuhiro Miyamoto）預估，今年的賞櫻經濟影響預計約為1.14兆日圓，幾乎是去年6160億日圓的兩倍。
不過隨著人潮湧入賞花景點，也浮現了各個不便之處。來到東京知名賞櫻景點目黑川沿岸的咖啡廳，靠窗、街邊座位早已坐滿人。一名民眾表示，如果想要進入目黑川旁邊知名的連鎖咖啡廳，陽台一覽櫻花美景，還得等上4小時；另有一組民眾則是在早上7點半之前就已經到場排隊，等待了約2個小時，才終於進到該咖啡廳4樓的陽台座位。
推出住宿設施收益管理工具的Metro Engine（メトロエンジン）表示，在櫻花盛開的這段期間，東京和京都的飯店平均房價比起3年前疫情尚未流行之前高出了2.5倍。Metro Engine社長田中良介表示，「在這時期，不僅商務飯店，高級飯店的房價從15萬日圓到30萬日圓不等，這這在幾年前是聞所未聞的。」
以東京椿山莊飯店為例，該飯店的花園中種植了20種約100株的櫻花，到了晚上還能欣賞到「夜櫻雲海」，在霧氣以及燈光的陪襯下，使得櫻花美景呈現與白天不同的氛圍。該飯店的花園僅向房客開放，住客可以在這邊享受「寧靜賞櫻」。
不過東京椿山莊飯店的房價在櫻花季時，還會與知名化妝品品牌合作推出特殊套房，可以在浴室泡澡時，邊欣賞櫻花以及三重塔的美景，但一晚就要價27萬5700日圓（約台幣5萬6195元），比起3年前同一時期的19萬5000日圓（約台幣3萬9746元）上漲1.4倍。儘管價格高貴，但仍大受好評，房間已經幾乎被訂完。
田中良介指出，飯店房間價格上漲的原因無非與勞動力短缺有關，由於缺工問題懸而未解，使得日本不少飯店都無法將房間全數賣出。因此許多飯店開始轉向強調「客房單價」而不是「入住率」的銷售策略。