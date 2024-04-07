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日本櫻花商機夯！遊客湧景點排隊就要4hr　「賞櫻套房」一晚5萬元

▲日本迎來賞櫻季節，目前已經有23處的櫻花「滿開」，各大賞櫻景點擠滿人潮。圖為上野恩賜公園。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本迎來賞櫻季節，目前已經有23處的櫻花「滿開」，各大賞櫻景點擠滿人潮。圖為上野恩賜公園。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本迎來賞櫻季節，目前已經有23處的櫻花「滿開」，各大賞櫻景點擠滿人潮，想要在附近的咖啡廳坐下來好好欣賞櫻花美景，甚至得等到4個小時。有專家預估，今年的「櫻花經濟」可望帶來1.14兆日圓（約台幣2394億）商機，幾乎是去年的2倍。不過隨著觀光客湧入，日本飯店房價比起3年前大漲2.5倍，一間主打賞櫻的飯店一晚甚至要價27萬日圓。

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根據《ANNnews》報導，東京櫻花在上月29日宣告開花後，睽違7年在4月迎來盛開，在各個賞櫻景點都能見到大批賞花客，其中也不乏外國遊客。一名來自南非的觀光客直呼「我來日本的目的就是為了賞櫻」；另一名來自芬蘭的遊客則大讚「不論在世界的哪處都無法欣賞到這美麗的景色，是獨一無二的。」

由於日本政府在去年5月將新冠肺炎降級，解除了對聚會和出外郊遊的限制，而隨著日圓疲軟，也吸引不少外國遊客赴日賞櫻，預計為日本帶來龐大商機。關西大學榮譽教授宮本勝弘（Katsuhiro Miyamoto）預估，今年的賞櫻經濟影響預計約為1.14兆日圓，幾乎是去年6160億日圓的兩倍。

不過隨著人潮湧入賞花景點，也浮現了各個不便之處。來到東京知名賞櫻景點目黑川沿岸的咖啡廳，靠窗、街邊座位早已坐滿人。一名民眾表示，如果想要進入目黑川旁邊知名的連鎖咖啡廳，陽台一覽櫻花美景，還得等上4小時；另有一組民眾則是在早上7點半之前就已經到場排隊，等待了約2個小時，才終於進到該咖啡廳4樓的陽台座位。

推出住宿設施收益管理工具的Metro Engine（メトロエンジン）表示，在櫻花盛開的這段期間，東京和京都的飯店平均房價比起3年前疫情尚未流行之前高出了2.5倍。Metro Engine社長田中良介表示，「在這時期，不僅商務飯店，高級飯店的房價從15萬日圓到30萬日圓不等，這這在幾年前是聞所未聞的。」

以東京椿山莊飯店為例，該飯店的花園中種植了20種約100株的櫻花，到了晚上還能欣賞到「夜櫻雲海」，在霧氣以及燈光的陪襯下，使得櫻花美景呈現與白天不同的氛圍。該飯店的花園僅向房客開放，住客可以在這邊享受「寧靜賞櫻」。

不過東京椿山莊飯店的房價在櫻花季時，還會與知名化妝品品牌合作推出特殊套房，可以在浴室泡澡時，邊欣賞櫻花以及三重塔的美景，但一晚就要價27萬5700日圓（約台幣5萬6195元），比起3年前同一時期的19萬5000日圓（約台幣3萬9746元）上漲1.4倍。儘管價格高貴，但仍大受好評，房間已經幾乎被訂完。

田中良介指出，飯店房間價格上漲的原因無非與勞動力短缺有關，由於缺工問題懸而未解，使得日本不少飯店都無法將房間全數賣出。因此許多飯店開始轉向強調「客房單價」而不是「入住率」的銷售策略。


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