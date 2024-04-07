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手跟糞便都驗出邦克列酸！醫：寶林廚師是傷寒瑪麗、也是天選之人

▲信義A13寶林茶室食物中毒釀2死，代班廚師的手及糞便都檢出邦克列酸卻安然無恙，讓醫師感嘆「是傷寒瑪麗，也是天選之人」。（圖／記者張勵德攝）
▲信義A13寶林茶室食物中毒釀2死，代班廚師的手及糞便都檢出邦克列酸卻安然無恙，讓醫師感嘆「是傷寒瑪麗，也是天選之人」。（圖／記者張勵德攝）

記者黃韻文／綜合報導

寶林茶室食物中毒事件震驚各界，至昨（6）晚共34起通報個案，其中2人死亡、4人還在加護病房搶救，死者及患者都檢出邦克列酸（原稱米酵菌酸）。讓眾人吃驚的是，越南籍胡姓代班廚師的手及糞便也都驗出邦克列酸毒素，相較顧客非死即傷，廚師卻宛如常人，引起醫界高度關注，連醫師潘建志都直言，寶林茶室的廚師是傷寒瑪麗，也是天選之人。

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衛福部疾管署6日晚間表示，已確認該胡姓代班廚師手上有邦克列酸殘留，在檢驗廚師3月27日留存的糞便檢體後，也確實檢出邦克列酸陽性，故再度安排代班廚師抽血檢查，已是邦克列酸陰性，體內應無留存相關毒物，且肝腎功能等生化指數都正常。

▲北市「寶林茶室信義A13」餐廳，近日捲進食安疑雲，胡姓越南籍代班廚師列為被告遭警方移送偵辦。（圖／翻攝畫面）
▲越南籍胡姓代班廚師列為被告遭警方移送偵辦，並在手部、糞便檢出邦克列酸。（圖／翻攝畫面）
繼北市聯醫整合醫學照護科醫師姜冠宇驚呼廚師可能是「少見的共生體」，潘建志醫師也發文指出醫學沒有絕對，毒物毒性以LD50為基準，是指劑量達到有一半數量生物會死亡的數值，「有人一點點就毒發身亡，有人很高也沒事。」平均起來的數值就是LD50。而邦克列酸LD50約1毫克／公斤，因此有些人很容易中毒，有些人再高也沒事。

至於為何有此分別，主要是基因差異。潘建志解釋，邦克列酸的中毒機制，是抑制粒腺體運輸能量單位ATP載體，讓細胞得不到能量供應而死亡。一般化合物影響生物體，主要靠3種機制，一是直接作用在細胞受體，二是阻擋其他物質作用在受體，三是小分子直接卡在蛋白質3D結構中讓蛋白質失去作用。邦克列酸屬於第三者，它會直接卡死在ATP／ADP載體結構裡，讓它無法進出粒腺體。

▲邦克列酸會卡死在ATP／ADP載體結構裡，讓它無法進出粒腺體。（圖／取自BillyPan 潘建志醫師粉專）
▲邦克列酸會卡死在ATP／ADP載體結構裡，讓它無法進出粒腺體。（圖／取自BillyPan 潘建志醫師粉專）
潘建志提到，粒腺體是真核生物的必要胞器，邦克列酸的毒性很廣泛，它會殺死真核生物包括人類的細胞，例外就是釀酒酵母 （ScAac2）。酵母菌身上的粒腺體，有幾個點位有變異（Y89、L135、G291等），這讓釀酒酵母對邦克列酸免疫，邦克列酸卡不進去ATP載體，酵母菌粒腺體仍然能工作。

這也是為何過去唐菖蒲伯克氏菌常在玉米發酵食品中被發現，也造成莫三比克啤酒節大中毒事件，因為唐菖蒲伯克氏菌（細菌）和玉米發酵的酵母菌（真菌）能夠共存，這是很狡滑的進化策略。

潘建志說，寶林茶室的廚師，和其他吃了河粉粿條卻沒有嚴重病情的顧客一樣，由於粒腺體中的基因多樣性，這些人對邦克列酸有比較高的毒素耐受力。潘建志認為，寶林茶室的廚師既是傷寒瑪麗（意指無症狀帶原者），也是天選之人。

▲信義A13寶林茶室食物中毒，因案例幾乎都有食用炒粿條，元兇疑似就是它，引發其他餐廳業者也自主性下架粿條、粄條料理。（圖／記者張勵德攝）
▲醫師解釋為何眾人吃了粿條後果不一。（圖／記者張勵德攝）

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