手跟糞便都驗出邦克列酸！醫：寶林廚師是傷寒瑪麗、也是天選之人

我是廣告 請繼續往下閱讀
繼北市聯醫整合醫學照護科醫師姜冠宇驚呼廚師可能是「少見的共生體」，潘建志醫師也發文指出醫學沒有絕對，毒物毒性以LD50為基準，是指劑量達到有一半數量生物會死亡的數值，「有人一點點就毒發身亡，有人很高也沒事。」平均起來的數值就是LD50。而邦克列酸LD50約1毫克／公斤，因此有些人很容易中毒，有些人再高也沒事。
至於為何有此分別，主要是基因差異。潘建志解釋，邦克列酸的中毒機制，是抑制粒腺體運輸能量單位ATP載體，讓細胞得不到能量供應而死亡。一般化合物影響生物體，主要靠3種機制，一是直接作用在細胞受體，二是阻擋其他物質作用在受體，三是小分子直接卡在蛋白質3D結構中讓蛋白質失去作用。邦克列酸屬於第三者，它會直接卡死在ATP／ADP載體結構裡，讓它無法進出粒腺體。
潘建志提到，粒腺體是真核生物的必要胞器，邦克列酸的毒性很廣泛，它會殺死真核生物包括人類的細胞，例外就是釀酒酵母 （ScAac2）。酵母菌身上的粒腺體，有幾個點位有變異（Y89、L135、G291等），這讓釀酒酵母對邦克列酸免疫，邦克列酸卡不進去ATP載體，酵母菌粒腺體仍然能工作。
這也是為何過去唐菖蒲伯克氏菌常在玉米發酵食品中被發現，也造成莫三比克啤酒節大中毒事件，因為唐菖蒲伯克氏菌（細菌）和玉米發酵的酵母菌（真菌）能夠共存，這是很狡滑的進化策略。
潘建志說，寶林茶室的廚師，和其他吃了河粉粿條卻沒有嚴重病情的顧客一樣，由於粒腺體中的基因多樣性，這些人對邦克列酸有比較高的毒素耐受力。潘建志認為，寶林茶室的廚師既是傷寒瑪麗（意指無症狀帶原者），也是天選之人。