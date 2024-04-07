2024年最後長假結束！一查行事曆「下半年0連假」　上班族卻嗨爆

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貼文隨即吸引大批上班族發表意見，但多數人都抱持「寧願沒有連假，也不要補班一周上班6天」的想法，隨後說出原因「連假多只是讓大家集中出去塞車而已」、「我寧可自己用特休補出連假，也不要補班一周上6天」、「去年補班地獄才被罵翻，沒多久就忘了？」、「大家都不喜歡禮拜六上班」。
2024連假超少！去年補班地獄遭罵翻政策大轉彎
2024年的連假只有元旦、春節、清明節以及即將到來的6月8日至10日的端午節3天連假，連假直接少了超過3個以上，事實上，這是為了應對2023年補班日過多，造成「補班地獄」民怨，而政院人事總處也進行調整放假方針，包含2024年的228、51勞動節、中秋節、雙十國慶日都僅單放一天。
連假超少計畫難安排！補上特休自己創造連假
不過連假減少，也意味著民眾出原本的旅行計畫就難以安排。對此，《NOWnews》也整理出2024年剩下國定假日請假攻略，讓您能提早與同事進行協調安排。
勞動節（5月1日）請2天休5天：原定1天假，多請4月29日、4月30日，就能休5天。
中秋節（9月17日）請1天休4天：原定1天假，多請9月16日就能休4天。
雙十節（10月10日）請1天休4天：原定1天假，多請10月11日就能休4天。