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2024年最後長假結束！一查行事曆「下半年0連假」　上班族卻嗨爆

▲有民眾發現，這次清明連假4天結束後，2024年剩下時間都沒有長假能放了。（圖／記者黃韻文攝）
▲有民眾發現，這次清明連假4天結束後，2024年剩下時間都沒有長假能放了。（圖／記者黃韻文攝）

記者潘毅／綜合報導

一連4天的清明連假已經來到尾聲，多數上班族即將回到工作崗位上，就有民眾發現，這次4天的連假結束後，2024年就都沒長連假能放了，讓他感到相當無奈。不過多數上班族則抱持著不同看法：「不用補班才好」。

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一位民眾在論壇PTT上無奈發文，一轉眼間清明連假4天就過完了，再仔細查看行事曆後，發現2024下半年沒有配合國定假日所產生的長假了，「遙遠的以前...還可以期待一下12月或中秋節的！」

貼文隨即吸引大批上班族發表意見，但多數人都抱持「寧願沒有連假，也不要補班一周上班6天」的想法，隨後說出原因「連假多只是讓大家集中出去塞車而已」、「我寧可自己用特休補出連假，也不要補班一周上6天」、「去年補班地獄才被罵翻，沒多久就忘了？」、「大家都不喜歡禮拜六上班」。

▲行政院人事行政總處今（25）日正式拍板2024年度的行事曆，《NOWnews今日新聞》也整理出2024年度的請假攻略，只要用幾天特休，就能享受舒適的連假。（圖／行政院人事總處）
▲2024年度的行事曆，連續假期少了很多。（圖／行政院人事總處）
2024連假超少！去年補班地獄遭罵翻政策大轉彎

2024年的連假只有元旦、春節、清明節以及即將到來的6月8日至10日的端午節3天連假，連假直接少了超過3個以上，事實上，這是為了應對2023年補班日過多，造成「補班地獄」民怨，而政院人事總處也進行調整放假方針，包含2024年的228、51勞動節、中秋節、雙十國慶日都僅單放一天。


連假超少計畫難安排！補上特休自己創造連假

不過連假減少，也意味著民眾出原本的旅行計畫就難以安排。對此，《NOWnews》也整理出2024年剩下國定假日請假攻略，讓您能提早與同事進行協調安排。

勞動節（5月1日）請2天休5天：原定1天假，多請4月29日、4月30日，就能休5天。 

中秋節（9月17日）請1天休4天：原定1天假，多請9月16日就能休4天。   

雙十節（10月10日）請1天休4天：原定1天假，多請10月11日就能休4天。 

▲行政院人事總處拍板2024行事曆，3天以上連假剩下4個，而補班日也只剩下一天。（圖/NOWnews製作）
▲行政院人事總處2024行事曆，在清明連假結束後，3天連假剩下端午節。（圖/NOWnews製作）

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