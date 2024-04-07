勇士找不到當初「外流影片」的人　前GM：有調查、但無法確定是誰

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Myers並沒有提供太多有關搜索工作的細節，但可以推測在事件過後這麼久的時間，要再找到告密者很困難。也不知道該名內部人士是看不慣球隊處理方式、因此憤而當「吹哨者」，還是為了錢把影片賣出去。
眾所周知，Draymond Green的那一拳是勇士王朝的重大轉折點，他們此前一個賽季才剛剛奪得8年來的第4冠，而且「雙向計畫」當時看起來很順利。但在那之後，他們如今很可能要連兩年打附加賽來爭取季後賽資格。
拳毆影片洩漏後，球隊場內、場外陷入混亂，在內部Green和Poole的關係惡化，已經到了無法修復的地步，Green因為他自己的行為，失去了教練和隊友的信任，導致他短暫缺席，而且復出後場上失控的次數越來越多。
而在場上，勇士隊各方面都表現得不像一支菁英球隊，上賽季他們幾乎無法在客場贏球，並且在Stephen Curry、Klay Thompson和Draymond都健康的情況下無法突破次輪，這是2015年後首次他們打進季後賽，最終卻無法進入到總冠軍賽。
故事仍在撰寫中，沒有人能確定勇士隊最後的結局如何、或者何時將結束，但從過去的歷史經驗以及這個賽季我們整看到的，幾乎可以確定他們最美好的日子已經過去。勇士隊的「三巨頭」可能還剩下幾年的時間，然後呢？
對於勇士隊來說，時間無疑已經不多了，今年可能是他們憑藉目前的陣容贏得另一座總冠軍的最後機會，而且機率看起來非常渺茫。而那一個片段——當Green將自己憤怒的拳頭揮向曾經親暱的後輩，或許將成為NBA最大的「如果」之一，被之後的人們不斷討論。
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