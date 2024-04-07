LOL／PCS冠軍賽上演「台日大戰」！PSG強碰SHG　豪華戰艦CFO倒了

勇士找不到當初「外流影片」的人　前GM：有調查、但無法確定是誰

▲Draymond Green對Jordan Poole揮拳事件，被認為是勇士王朝的轉折點，但揮拳影片的告密者至今查不到是誰。（圖／美聯社／達志影像）
▲Draymond Green對Jordan Poole揮拳事件，被認為是勇士王朝的轉折點，但揮拳影片的告密者至今查不到是誰。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

在最新一集的《The Old Man & The Three》節目中，已經離任的前金州勇士總管Bob Myers坦言，球隊一直在調查2022年夏天洩漏勇士明星大前鋒Draymond Green對Jordan Poole揮拳影片的洩漏者，但勇士球團最終並沒有找到這個人，最後事情只能不了了之。而隨著時間過去，最終的真相恐怕將隨著勇士隊凋零而慢慢被深埋起來。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「我們無法確定這是誰，」Myers如此說道，「我們調查了，也嘗試過與第三方合作，但我們找不到這個人。」Green當時在一次隊內訓練中和Poole起衝突，最終他對後者揮拳，之後影片因不明原因外流，也讓整起事件如炸彈般爆開來，影響了團隊氛圍。

Myers並沒有提供太多有關搜索工作的細節，但可以推測在事件過後這麼久的時間，要再找到告密者很困難。也不知道該名內部人士是看不慣球隊處理方式、因此憤而當「吹哨者」，還是為了錢把影片賣出去。

眾所周知，Draymond Green的那一拳是勇士王朝的重大轉折點，他們此前一個賽季才剛剛奪得8年來的第4冠，而且「雙向計畫」當時看起來很順利。但在那之後，他們如今很可能要連兩年打附加賽來爭取季後賽資格。

拳毆影片洩漏後，球隊場內、場外陷入混亂，在內部Green和Poole的關係惡化，已經到了無法修復的地步，Green因為他自己的行為，失去了教練和隊友的信任，導致他短暫缺席，而且復出後場上失控的次數越來越多。

而在場上，勇士隊各方面都表現得不像一支菁英球隊，上賽季他們幾乎無法在客場贏球，並且在Stephen Curry、Klay Thompson和Draymond都健康的情況下無法突破次輪，這是2015年後首次他們打進季後賽，最終卻無法進入到總冠軍賽。

故事仍在撰寫中，沒有人能確定勇士隊最後的結局如何、或者何時將結束，但從過去的歷史經驗以及這個賽季我們整看到的，幾乎可以確定他們最美好的日子已經過去。勇士隊的「三巨頭」可能還剩下幾年的時間，然後呢？

對於勇士隊來說，時間無疑已經不多了，今年可能是他們憑藉目前的陣容贏得另一座總冠軍的最後機會，而且機率看起來非常渺茫。而那一個片段——當Green將自己憤怒的拳頭揮向曾經親暱的後輩，或許將成為NBA最大的「如果」之一，被之後的人們不斷討論。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

NBA／勇士決定讓Curry輪休！排名難再提升　西區前10只剩最後一席

NBA／湖人、勇士若附加賽先碰頭！一隊必倒下、恐影響季後賽票房

「嘴綠」Draymond Green關鍵防守是「違例」！誤判毀獨行俠7連勝

勇士5連勝期間防守質變！Draymond Green定位調整、改由TJD扛中鋒

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞