性感女神認不出！舒淇「臉竄細紋」驚現老態 49歲真面目曝光
女星舒淇形象性感，演出過《刺客聶隱娘》、《最好的時光》、《非誠勿擾》等經典作品，在影視界佔有一席之地，已經年屆50的她仍保有熟女韻味，日前卻意外被發現臉上、脖子出現細紋，頓時在網路上掀起熱議。
記者吳昕蓓／綜合報導
日前舒淇在社群平台曬出和香港知名導演劉偉強的合照，過去兩人曾合作過《游龍戲鳳》、《不再讓你孤單》等作品，不少粉絲看到合照都掀起回憶殺，只見畫面中，舒淇簡單穿著寬鬆灰色T恤，臉上胭脂未施，對著鏡頭眨眼比YA，她也在文中寫道：「醬巧！（真好）有緣千里能相見」。
照片曝光後，不少網友大讚舒淇仍然容光煥發，然而也有網友發現，女神的臉蛋、脖子難敵歲月，開始出現細紋，肌膚不如年輕時細緻，這一切卻是瑕不掩瑜，無法抵擋女神強大魅力，隨著16日舒淇將迎來50歲生日，不少網友都直呼「永遠的女神」。
事實上，先前舒淇才在IG上曬出運動後的模樣，並寫下「放假日，開心吃，快樂動」，只見她頂著素顏，臉上斑紋清楚，毫無包袱的自然模樣引發討論，身後的鏡子還出賣她的修長身材，儘管快50歲身材仍保持得宜，當時也曾掀起熱議。
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