李玟走9個月！《好聲音》突提告經紀公司　民眾超火：我看反了嗎

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李玟生前血淚控訴被《好聲音》惡整、羞辱，華納音樂當時發表聲明：「作為CoCo的經紀公司，在過去的合作中，我們與CoCo一起攜手實現夢想，創造了很多好的音樂和舞台，我們不僅有責任不遺餘力為藝人爭取權益、維護藝人聲譽；同時也有義務保護她的隱私，尊重她的選擇，我們將持續關注調查情況並全力配合。CoCo，無論過去還是現在，我們一直都在。」
沒想到，今天得知訴訟原告竟然是《中國好聲音》，大陸網友不敢相信，「我沒看錯吧」、「我以為我看反了」、「惡人先告狀啊，不尊重人，不愧是燦星」、「我的天，娛樂圈的黑已經超過我們想像了」、「也不知道臉還要不要，到底誰該被告」、「太噁心了」，不過有人指出該案是兩家經紀公司之間的合約問題，可能跟李玟沒有關係。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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