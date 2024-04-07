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李玟走9個月！《好聲音》突提告經紀公司　民眾超火：我看反了嗎

▲李玟過世9個月，《中國好聲音》突然向李玟經紀公司提告。（圖／李玟臉書）
▲李玟過世9個月，《中國好聲音》突然向李玟經紀公司提告。（圖／李玟臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

大陸歌唱選秀節目《中國好聲音》節目組去年疑似搞小動作霸凌李玟（CoCo），相關錄音檔、現場影片外流，許多不堪內幕也陸續被爆出，引發前所未有的輿論反撲，隨著李玟過世9個月，爭議似乎被淡忘，不過今（7）日有消息指出，《好聲音》已經向李玟經紀公司提出告訴，關鍵字衝上微博熱搜冠軍。

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▲李玟吹哨節目黑箱延燒，大陸廣播節目《先鋒1063》宣布永不與《中國好聲音》合作。（圖／翻攝自微博）
▲▼李玟生前吹哨《中國好聲音》搞黑箱，槓上製作單位，當場在錄影現場發飆、拍桌子，誓死維護學員權益。（圖／翻攝自微博）
▲▼李玟生前槓上《中國好聲音》製作單位，錄影現場發飆，誓死維護學員權益。（圖／翻攝自李玟微博、微博）
▲▼李玟生前槓上《中國好聲音》製作單位，錄影現場發飆、拍桌子，誓死維護學員權益。（圖／翻攝自李玟微博、微博）
據陸媒報導，《中國好聲音》製作單位燦星文化對李玟生前所屬的北京華納音樂提告，案由為「合約糾紛」，該案將在9日於上海第一中級人民法院開庭審理，不過稍早又傳出當事人提出管轄權異議，審判法院變更，原定4月9日開庭取消。

李玟生前血淚控訴被《好聲音》惡整、羞辱，華納音樂當時發表聲明：「作為CoCo的經紀公司，在過去的合作中，我們與CoCo一起攜手實現夢想，創造了很多好的音樂和舞台，我們不僅有責任不遺餘力為藝人爭取權益、維護藝人聲譽；同時也有義務保護她的隱私，尊重她的選擇，我們將持續關注調查情況並全力配合。CoCo，無論過去還是現在，我們一直都在。」

▲《中國好聲音》停播半年多，至今未復播。（圖／中國好聲音微博）
▲《中國好聲音》停播半年多，至今未復播。（圖／中國好聲音微博）
沒想到，今天得知訴訟原告竟然是《中國好聲音》，大陸網友不敢相信，「我沒看錯吧」、「我以為我看反了」、「惡人先告狀啊，不尊重人，不愧是燦星」、「我的天，娛樂圈的黑已經超過我們想像了」、「也不知道臉還要不要，到底誰該被告」、「太噁心了」，不過有人指出該案是兩家經紀公司之間的合約問題，可能跟李玟沒有關係。

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