啦啦隊孟潔「招牌部位」消失了！性感指數暴增 粉絲差點找不到人
樂天女孩Rakuten Girls成員孟潔，憑藉一雙勾魂電眼，廣受大眾球迷喜愛，再加上曾在《全明星運動會》擔任隊經理，更被稱是「最正球經」。近日，隨著中華職棒新賽季到來，孟潔也在造型上做出重大改變，竟然捨棄掉招牌可愛的瀏海，變成中分的髮型顯得成熟許多，就有粉絲忍不住直呼：「變成輕熟女了！」
記者詹鎰睿／綜合報導
孟潔日前在IG上發文分享，「樂天首次沒有瀏海的我，還習慣嗎？」只見她原本招牌可愛的空氣瀏海造型不見了，竟然換成成熟又具有魅力的中分髮型，讓孟潔整體氛圍變得更加誘人，彷彿不再是過去的小女生。就連隊友穎樂、筠熹、熊霓都來留言稱讚，「更性感了」、「好喜歡」、「寶寶好正。」
事實上，孟潔在樂天女孩開季記者會當天就發文解釋換造型的原因，「大家今天是不是找不到我，換了個髮型換了一個人，前幾年瀏海給大家的印象太強烈，自己其實也已經習慣那個髮型了，這次留長的過程中一直有聲音叫我剪下去，我還是堅持住惹。」雖然不知道可以維持多久，但孟潔仍樂觀地說，「讓我們繼續看下去！」
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