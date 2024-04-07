桃園也有馮迪索！「渣男」學《玩命關頭》改車裝氮氣狂飆遭重罰
桃園市政府警察局與環保局執行「靜桃專案」，日前聯合稽查取締改裝排氣管的噪音車，共攔查28輛汽機車，有20輛排氣管噪音超標，均當場由環保局開單告發，整晚罰款金額共6萬2400元。其中一位林姓駕駛騎乘機車，竟學電影《玩命關頭》，加裝氮氣增壓系統（Nos），且林男3月底經攔檢噪音超標已被開罰3000元，二次超標將加倍處以6000元罰鍰。
記者何哲欣／台北報導
林男還在機車車身貼上燙金字「渣男」，他向警方供稱，是為了追求速度感，因此模仿電影《玩命關頭》情節，花了4萬元加裝氮氣增壓系統。因擅自改車違法，警方也加開一張2400元罰單。
桃園市府說，市警局搭配環保局的聲音照相科技執法設備，多管齊下來維護環境安寧，自去年6月推行「靜桃專案」以來，陳情檢舉件數下降20.9%，寧靜示範區環境音量平均降低5.8分貝，環警監齊心協力執法，已獲得相當程度的效果。
桃園警分局提醒，使用未認證排氣管會違反噪音管制法第8條公告的「使用中機動車輛於本市各類噪音管制區內，全日不得有使用未經主管機關噪音審（檢）驗合格排氣管致妨害他人生活環境安寧之行為」，並依同法第23條處新台幣3千元以上3萬元以下罰鍰，並令其立即改善；未遵行者，按次處罰。