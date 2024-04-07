F1／「車神」舒馬克後第1人！紅牛Verstappen連3年日本大獎賽奪冠
紅牛車隊荷蘭籍車手Max Verstappen繼續宰制F1賽場，今（7）在日本大獎賽 （Japanese Grand Prix）鈴鹿賽道拿下分站冠軍，與隊友Sergio Perez包辦分站一、二名。這場勝利讓Verstappen與Sergio Perez間的積分差距拉開至13分，同時Verstappen成為繼傳奇車手舒馬克（Michael Schumacher）之後，第1位在日本大獎賽三連冠的F1車手。
記者路皓惟/綜合報導
Verstappen連續3次在日本大獎賽奪冠，成為自七屆F1冠軍舒馬克在2000、2001和2002年之後，第1位實現這一壯舉的車手。
今日Verstappen以12.535秒的優勢領先Perez衝過終點線，贏得日本大獎賽之後，F1職業生涯累計第57個分站冠軍，也是近22場大獎賽中的第20座分站冠軍。
今年的日本大獎賽效力於法拉利車隊的Carlos Sainz獲得了第3名成功站上領獎台，而法拉利隊友Charles Leclerc則採用「一停策略」，從第8名一路飆到第4名。至於來自麥拉倫車隊的Lando Norris從第3位起跑，但在比賽結束時以第5名收場。
奧斯頓·馬丁車隊的42歲老將Fernando Alonso表現穩健，獲得了第6名，賓士車隊的George Russell排名第7，至於賓士車隊的Lewis Hamilton獲得第9名，而RBF1車隊的地主車手角田裕毅在家鄉跑出第10名的成績。
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