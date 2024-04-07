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黃子佼被質疑勢力龐大！名醫搞不懂：還沒看到一個演藝圈大哥出面

▲黃子佼被質疑勢力龐大，名醫杜承哲不解，至今還沒有一位演藝圈大哥公開譴責。（圖／NOWnews資料照）
▲黃子佼被質疑勢力龐大，名醫杜承哲不解，至今還沒有一位演藝圈大哥公開譴責。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

黃子佼（佼佼）去年被揭發ＭeToo醜聞，近日部分案件偵結，又被發現長年購買成人論壇「台版N號房」影片，內容包括7部未成年少女不雅影像，震驚全台，胸腔外科醫師杜承哲質疑黃子佼演藝圈勢力龐大，「還沒有看到一個演藝圈大哥出面跟進（譴責）？」

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▲黃子佼承認年輕時做過許多非法行為。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
▲黃子佼去年6月承認年輕時做過許多非法行為。（圖／黃子佼臉書）
名醫杜承哲昨（6）日在臉書談「取消黃子佼」一事，指台灣人很寬容，黃子佼可以從事任何其他工作，「我們只是不想繼續在電視上看到他，當評審、擁有更多決定少女是否有機會出道的權力」，並說演藝圈裡有兩個因素決定你復活的速度，分別是「性別」、「背景」。

▲黃子佼捲入MeToo又被發現購買未成年少女不雅影片，形象澈底崩毀。（圖／華視提供）
▲黃子佼捲入MeToo又被發現購買未成年少女不雅影片，形象澈底崩毀。（圖／華視提供）
杜承哲進一步解釋：「如果是有靠山的男性，就算犯法，復活的機會很高，速度很快；如果是沒靠山的女性，就算沒犯法，很多到現在還是沒工作。」他說很可怕的是，公開表態抵制非法、保護兒童，竟然要考慮的是「反過來被取消的會不會是我自己？」

至今，許多知名藝人如隋棠、郭彥均、小禎、謝忻、Apple（黃暐婷）、唐綺陽、林予晞、楊繡惠、温貞菱、陳芳語等人都公開批判黃子佼或買不雅片的行為，杜承哲好奇問：「難道保護兒童，竟然沒有比一個有錢的名人還能不能繼續吃香喝辣更重要？到現在，還沒有看到一個演藝圈大哥出面跟進，難道黃先生的勢力這麼龐大？我就不相信。」

貼文引發大批網友迴響，「他的恩師到目前為止還噤聲」、「在台灣很多特定產業圈裡，有些事你不得不信」、「他背後是張小燕，我覺得隋棠很勇敢」、「提醒一下！會保留7片在電腦裡面並不代表他只看過這7片！世間最邪惡的事情莫過於這件事情了」、「對！演藝圈幾十年來他應該也賺的夠多了！根本不會有餓死的可能，請勿再出現在任何節目或公益活動！」

▲杜承哲全文。（圖／杜承哲醫師臉書）
▲杜承哲全文。（圖／杜承哲醫師臉書）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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