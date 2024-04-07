黃子佼被質疑勢力龐大！名醫搞不懂：還沒看到一個演藝圈大哥出面

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杜承哲進一步解釋：「如果是有靠山的男性，就算犯法，復活的機會很高，速度很快；如果是沒靠山的女性，就算沒犯法，很多到現在還是沒工作。」他說很可怕的是，公開表態抵制非法、保護兒童，竟然要考慮的是「反過來被取消的會不會是我自己？」
至今，許多知名藝人如隋棠、郭彥均、小禎、謝忻、Apple（黃暐婷）、唐綺陽、林予晞、楊繡惠、温貞菱、陳芳語等人都公開批判黃子佼或買不雅片的行為，杜承哲好奇問：「難道保護兒童，竟然沒有比一個有錢的名人還能不能繼續吃香喝辣更重要？到現在，還沒有看到一個演藝圈大哥出面跟進，難道黃先生的勢力這麼龐大？我就不相信。」
貼文引發大批網友迴響，「他的恩師到目前為止還噤聲」、「在台灣很多特定產業圈裡，有些事你不得不信」、「他背後是張小燕，我覺得隋棠很勇敢」、「提醒一下！會保留7片在電腦裡面並不代表他只看過這7片！世間最邪惡的事情莫過於這件事情了」、「對！演藝圈幾十年來他應該也賺的夠多了！根本不會有餓死的可能，請勿再出現在任何節目或公益活動！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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