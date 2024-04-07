信義區全新小文青百貨來了！「吉祥道」亮點一次看：小朋友也玩嗨

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百貨公司竟然能爽吃熱炒！吉祥道美味店家一次看
吉祥道百貨主打「將福氣都統包在這裡」，匯集了「食、衣、住、趣」等生活需求層面，其中食的部分，商城內有各式各樣的美食店家，包含日式厚切豬排專門店、可悠閒休息的咖啡廳、60年歷史老餅舖，甚至是熱炒店等好滋味。
百貨公司能洗衣服！「萬秀洗滌實驗室」24hr服務
能洗衣服的百貨公司有看過嗎？吉祥道內有來自台中的「萬秀洗衣店」，主打精緻洗衣服務之外，還有24小時自助洗衣能使用，也有販售許多商品，還會不動時舉辦講座、工作坊等，打造出如同社區客廳一般的親民溫馨風。
百貨公司裝置藝術不光好看！小朋友「轉吉」玩得不亦樂乎
吉祥道除了各種商家之外，公共設施、裝置藝術的小細節也相當精緻，又以「3大求吉儀式」為主打，第一個是「轉吉」轉字裝置藝術，只要將一排吉字轉出，就能成為世界上最幸運的人，這項設施前，總會吸引大批小朋友動手進行挑戰，讓爸媽能好好在一旁休息。
第二個則是「吉祥大放送」，作為專門散播幸運的live show舞台，或將有livepodcast會在現場上演。
第三個則是「越數越有吉」空間，一走進吉祥道，一顆顆橘子隨著旋轉樓梯從天而降，一路蔓延到廊道間，好幾顆橘子越數越多吉，越來越五吉（有錢），上述的空間都包含了吉祥道所想要打造出的「共享廚房」概念，讓空間使用極大化，即便旁邊是陌生人，也能共同享受使用同個空間下的美好，創造出無限可能，感受到自在又舒服的生活體驗。
「吉祥道」營業時間
週一至週四 𝟭𝟭:𝟬𝟬-𝟮𝟬:𝟬𝟬
週五至週日 𝟭𝟭:𝟬𝟬-𝟮𝟭:𝟬𝟬
地址：台北市信義區基隆路一段89號