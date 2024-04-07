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信義區全新小文青百貨來了！「吉祥道」亮點一次看：小朋友也玩嗨

▲信義區全新文青感小百貨「吉祥道」，內部各種亮點一次看完。（圖／記者張勵德攝）
▲信義區全新文青感小百貨「吉祥道」，內部各種亮點一次看完。（圖／記者張勵德攝）

記者潘毅／綜合報導

百貨一級戰區信義商圈又出現新的生力軍！主打文青風選物小百貨「吉祥道」，於3月底正式登場，內部許多都是台灣本土品牌駐點，還有裝置藝術可以「排字」，小朋友到場也能玩嗨，是相當適合親子假日暢遊的好去處。

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台北信義區近日又多了一間百貨生力軍！基隆路一段日前出現一棟純白色的建築物，吸引來許多來往民眾的目光，更好奇它將要做何用途。其實，這棟鄰近捷運市政府站的白色建物，是主打美食、閱讀、選品、生活的小型百貨「吉祥道」，內部邀集了30多種品牌、10間門店，大多都是台灣本土企業，並於3月底時開幕。

▲坐落於台北市信義區基隆路的「吉祥道」外觀。
▲坐落於台北市信義區基隆路的「吉祥道」外觀。（圖／記者張勵德攝）
百貨公司竟然能爽吃熱炒！吉祥道美味店家一次看

吉祥道百貨主打「將福氣都統包在這裡」，匯集了「食、衣、住、趣」等生活需求層面，其中食的部分，商城內有各式各樣的美食店家，包含日式厚切豬排專門店、可悠閒休息的咖啡廳、60年歷史老餅舖，甚至是熱炒店等好滋味。

▲吉祥道有不少美食店家，包含日式厚切豬排專門店、可悠閒休息的咖啡廳、60年歷史老餅舖，甚至是熱炒店等好滋味。（圖／取自豚門厚切豬排專門店 FB）
▲吉祥道有不少美食店家，包含日式厚切豬排專門店、可悠閒休息的咖啡廳等好滋味。（圖／取自豚門厚切豬排專門店 FB）
百貨公司能洗衣服！「萬秀洗滌實驗室」24hr服務

能洗衣服的百貨公司有看過嗎？吉祥道內有來自台中的「萬秀洗衣店」，主打精緻洗衣服務之外，還有24小時自助洗衣能使用，也有販售許多商品，還會不動時舉辦講座、工作坊等，打造出如同社區客廳一般的親民溫馨風。

▲吉祥道內有來自台中的「萬秀洗衣店」，主打精緻洗衣服務之外，還有24小時自助洗衣能使用。（圖／取自萬秀洗衣店臉書）
▲吉祥道內有來自台中的「萬秀洗衣店」，主打精緻洗衣服務之外，還有24小時自助洗衣能使用。（圖／取自萬秀洗衣店臉書）
百貨公司裝置藝術不光好看！小朋友「轉吉」玩得不亦樂乎

吉祥道除了各種商家之外，公共設施、裝置藝術的小細節也相當精緻，又以「3大求吉儀式」為主打，第一個是「轉吉」轉字裝置藝術，只要將一排吉字轉出，就能成為世界上最幸運的人，這項設施前，總會吸引大批小朋友動手進行挑戰，讓爸媽能好好在一旁休息。

▲「轉吉」轉字裝置藝術，總會吸引大批小朋友進行挑戰。（圖／取自IG@吉祥道）
▲「轉吉」轉字裝置藝術，總會吸引大批小朋友進行挑戰。（圖／取自IG@吉祥道）
第二個則是「吉祥大放送」，作為專門散播幸運的live show舞台，或將有livepodcast會在現場上演。

▲吉祥大放送舞台外觀。（圖／取自IG@吉祥道）
▲吉祥大放送舞台外觀。（圖／取自IG@吉祥道）
第三個則是「越數越有吉」空間，一走進吉祥道，一顆顆橘子隨著旋轉樓梯從天而降，一路蔓延到廊道間，好幾顆橘子越數越多吉，越來越五吉（有錢），上述的空間都包含了吉祥道所想要打造出的「共享廚房」概念，讓空間使用極大化，即便旁邊是陌生人，也能共同享受使用同個空間下的美好，創造出無限可能，感受到自在又舒服的生活體驗。

▲「越數越有吉」空間，一走進吉祥道，一顆顆橘子隨著旋轉樓梯從天而降，一路蔓延到廊道間。（圖／取自IG@吉祥道）
▲「越數越有吉」空間，一走進吉祥道，一顆顆橘子隨著旋轉樓梯從天而降，一路蔓延到廊道間。（圖／取自IG@吉祥道）
「吉祥道」營業時間

週一至週四 𝟭𝟭:𝟬𝟬-𝟮𝟬:𝟬𝟬

週五至週日 𝟭𝟭:𝟬𝟬-𝟮𝟭:𝟬𝟬

地址：台北市信義區基隆路一段89號


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