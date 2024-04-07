雪梨豪雨連下釀山洪！近2700戶居民撤離 火車、道路、機場皆受阻
澳洲第二大城市雪梨本月5日起遭受暴雨襲擊，部分地區連續降雨超過24小時，單日降雨量達整個月的雨量，而這引發的山洪危機也使當局對低窪地區發布了撤離警告，供水大壩更提前洩洪，導致下游與郊區民眾紛紛在收到洪水警示後離開家園，當局表示將於河流高度消退後著手進行清理工作。
國際中心楊智傑／綜合報導
澳洲雪梨5、6兩日降下暴雨，根據《衛報》和《BBC》報導，暴雨導致提供雪梨80%居民用水的沃勒甘巴壩（Warragamba Dam），宣布在6日提前洩洪。該水壩每小時的洩洪水量，大約與8萬座奧運標準游泳池相同，為此當局已向雪梨洪水易發地區的居民發布洪水警告。
報導指出，連續兩天的豪雨使近2700戶家庭收到了撤離令，另外也有數千戶居民受洪災影響無電可用。在新南威爾斯州，當地急救單位在雪梨展開72次救援行動、救出超過150人，通往雪梨西部麥卡龍谷（Megalong Valley）的唯一通道更發生嚴重土石流，雪梨許多道路受豪雨影響關閉，火車服務也被迫暫停。
澳洲氣象局針對霍克斯伯里市的霍克斯伯里河發布「嚴重洪水警報」，當地市長麥克馬洪（Sarah McMahon）則表示，將於週日評估河流是否開始消退，若水位已開始下降會開始準備清理工作。
此外，雪梨機場也有超過100架航班延誤或取消，澳洲氣象局在聲明當中警告，6、7日晚間仍是關鍵時期，新南威爾斯州緊急服務中心亦表示，在過去24小時內接到了4128通求助電話。