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最強蛋塔店悄悄回歸！曾家豆漿新增「免排隊神器」　復業時間曝光

▲位於台北中山區的「曾家豆漿」最近在社群大獲好評，店內的蛋塔堪稱可以與肯德基一拼。（圖/Google評論）
▲位於台北中山區的「曾家豆漿」最近在社群大獲好評，店內的蛋塔堪稱可以與肯德基一拼。（圖/Google評論）

記者潘毅／綜合報導

台北市中山區的老店「曾家豆漿」，今年在社群上意外爆紅，還被譽為「被耽誤的蛋塔店」，店家每天大排長龍，人力卻因此不堪負荷，最終在3月15日宣布暫停營業，但經過約半個月的休息後，老闆也宣布將從明（8）日起重新恢復營業，更新增了「免排隊神器」。

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有民眾在臉書社團《中山區大小事》昨（6）日上發文分享，表示看到曾家豆漿的鐵捲門打開了，開心吶喊：「來了，來了，來了，要開始了！有號碼牌了」，更有民眾前往現場詢問，老闆則表示會在4月8日（周一）重新開始營業，同時新增叫號機，提供顧客抽號，不用在現場排隊乾等。

▲有中山區民眾昨（6）日發現，曾家豆漿重新拉起鐵門，恢復營業時間也曝光了。（圖／取自《中山區大小事》社團）
▲有中山區民眾昨（6）日發現，曾家豆漿重新拉起鐵門，恢復營業時間也曝光了。（圖／取自《中山區大小事》社團）
事實上，曾家豆漿在今年初開始，受到許多網紅實際拍攝食記影片的影響，更被認為「蛋塔口味勝過肯德基」，導致大批嘗鮮人潮湧現，這也讓原本就很忙的在地小店，出餐量能無法負荷大量外地老饕，當時曾家豆漿老闆也坦言，在網路爆紅後，店面來客多了5倍，最終只好於3月15日宣告暫停營業，等熱度過了再考慮回歸開業。

▲位於台北市中山區老字號「曾家豆漿」，因為最近爆紅人潮眾多，店家不堪負荷，一度於3月15日宣布暫停營業。（圖/中山區大小事）
▲位於台北市中山區老字號「曾家豆漿」，因為最近爆紅人潮眾多，店家不堪負荷，一度於3月15日宣布暫停營業。（圖/中山區大小事）
如今沉寂了近半個月，在地人也發現曾家豆漿帶著免排隊神器「叫號機」準備回歸，也讓許多老饕大讚，店家不但東西做得好吃，還有著解決問題的決心，希望能盡快再次吃到這個好味道。

▲曾家豆漿店近日因為蛋塔爆紅，人潮狂吸5倍以上。（圖/Google評論）
▲曾家豆漿店近日因為蛋塔爆紅，人潮狂吸5倍以上。（圖/Google評論）
曾家豆漿店小檔案
地址：北市中山區錦州街123號
營業時間：晚上17:00-凌晨02:00
好評程度：1706 則評論斬獲平均4.3顆星
顧客平均消費1至200元

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