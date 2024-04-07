歐陽娣娣《創造營亞洲》成團出道！奪第8名嗨喊：謝謝我的家人
19歲女星歐陽娣娣為歐陽妮妮、歐陽娜娜的妹妹，進入演藝圈以來總是被酸「靠姊」，近來她參加泰國選秀節目《創造營亞洲》，用實力證明自己，經過了2個月的激烈比賽，最後結果出爐，歐陽娣娣順利以第8名成績出道。
記者吳昕蓓／綜合報導
最新一集《創造營亞洲》中，歐陽娣娣獲得4800多萬票，成功以第8名姿態出道，她致詞時感動表示：「謝謝所有粉絲的支持讓我今天可以進出道位、站在這裡，然後我想謝謝我的家人」，更向爸爸歐陽龍喊話：「謝謝你把我生得腿那麼長，讓我可以很自信地面對一切！」
歐陽娣娣最後更自信高喊：「從今天開始，大家可以期待女團的娣娣！謝謝！」從一開始參加節目不被外界看好，到後來以實力證明自己，也讓粉絲感動不已。事實上，《創造營亞洲》最終成團「Gen1es」名次分別為喬一魚、RUAN（池間琉杏）、PAILIU、YEAN、ELYN（梁愉苓）、王珂、曾雪瑤、歐陽娣娣、EMMA（朱奕萌）。
歐陽娣娣參加節目一路走來不容易，她曾在首輪比賽宣布結果時落淚，「這是我人生中第一次因為我自己接受到大家的肯定，不是因為我是誰的女兒、誰的妹妹，我只是我自己，歐陽娣娣。」透露一開始家人很反對她來參加比賽，「我想跟他們說，我在這裡過得很好...我很想他們，請他們放心。」展露出真性情的一面。
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