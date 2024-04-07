LOL／PCS春季冠軍賽開打！PSG強碰日本王者SHG 首局碾壓1:0領先
（更新時間17:48）LOL《英雄聯盟》2024 PCS 春季季後賽，今（7）終於迎來冠軍戰，PCS 第二種子 PSG 對決日本 LJL 冠軍 SHG，日前 SHG 已經將 PCS 賽區的 DCG、FAK、CFO 淘汰，究竟是 PSG 能繼續蟬聯「春季王者」的稱號，或 SHG 能完成奇蹟般的逆襲？《NOWnews今日新聞》將進行 PCS 冠軍賽的即時賽況不斷更新。
記者張志浩／綜合報導
本屆 PCS 春季季後賽迎來改制，結合 LJL 和太平洋賽區 LCO ，共11支隊伍進行兩階段「雙敗淘汰賽」，而最終冠軍隊伍則可獲得5月在成都舉行的「MSI 季中邀請賽」門票。
🟡PCS冠軍賽不斷更新
🟡第一場
📍藍方 PSG ：藍寶、趙信、阿璃、婕莉、銳空
📍紅方 SHG ：卡桑蒂、李星、安妮、史矛德、亞歷斯塔
3分20秒， PSG 和 SHG 輔助就到中路互相試探，SHG 靠著亞歷斯塔出色的連招，幫助安妮擊殺銳空拿下首殺，9分20秒，PSG 中野抓住 SHG 中路對線失誤，成功將人頭扳平，不過10分20秒，SHG 打野立刻到上路連同隊友擊殺藍寶，前11分鐘結束，PSG 靠對線實力，經濟領先約1000元。
遊戲第14分鐘，兩軍為了爭奪第二條小龍在河道展開首波團戰，趙信拿下小龍後，PSG 大軍壓境，SHG 史矛德發育尚未到位，輸出無力，PSG 成功拿下 Ace，競技差距瞬間拉開至5000元。26分鐘 PSG 取得龍魂，搭配優秀配合再打出1換4的團戰，順勢拿下巴龍，持續擴大遊戲優勢。
後續 PSG 穩住陣腳，憑藉巴龍攻上高地，並順利推平門崖塔和主堡，花費29分鐘拿下第一場。