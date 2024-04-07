黃子佼持未成年不雅片！王婉諭怒批「不要躲」揭變態心理

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再來，作為接受陳情，並且向檢警告發「創意私房論壇」一案的告發人，她嚴肅的告訴大家，創意私房不是單純的性私密影像平台而已，他背後隱藏著非常深的惡意與變態心理；在這個平台上，不僅有許多受到剝削的未成年女性的性私密影像，也包含許多完全「不知情」自己遭到拍攝的無辜女性。這些人很可能只是在校園、公眾場所如廁，就莫名的遭到偷拍，然後放上公開的網路平台。
更惡劣的是，為了滿足這些購買者的變態心理，這些平台的經營者、販賣者，還會刻意去找出這些被拍攝者的個資，並且把這些個資和影像放在一起，讓購買者可以得知這些被拍攝者的身份、年齡，甚至直接在社群平台上找到他們，「這個平台反映了人性最惡劣的一種心理：不僅違法偷拍，還想要藉此去窺探他人的真實生活。」
王婉諭說，無數女性是因為自己在社群平台收到這些購買者「刻意」告知、提醒才知道自已被偷拍，無奈地走上這條司法訴訟的道路，他們沒有選擇過上這種生活，卻被迫活在這種未知的恐懼中。
王婉諭問黃子佼，請問任何論壇的「會員」，你在購買的時候，你不知道這件事嗎？你不知道那一個個包含個資的資料夾，背後是多少個無辜受害的女性嗎？「你有可以重新向新的機會，那這些女孩呢？他們憑什麼要因此活在陰影中？」
王婉諭提出幾點建議，呼籲政府儘速補破網，別讓這樣的事件繼續發生，讓更多人因此受害。
一、成立數位性犯罪專責單位，或由給予警政署中的偵查單位更多的專業資源和知能訓練，讓具備性平知能與數位偵查能力的專責人員可以更快的協助當事人。
二、具體研議遏止境外平台的影片散布模式，讓部分刻意設置在海外、且有高度隱蔽性的平台，在出現這類型的犯罪型態時，也必須配合優先下架影片，避免影片持續傳播，讓受害者持續活在恐懼中。
三、以性私密影像恐嚇被害人的案件，應該要另外立法處理。現況下，加害人如果以持有性私密影像恐嚇被害人，雖然已涉犯恐嚇罪，然而法院准許立刻搜索、扣押的比例很低。但是，網路具有高傳播性，如果不立即為強制處分，很可能會使被害人權利受擴大侵害。因此未來應該修法，讓這類型案件可以有更直接、快速地處理準則。
最後，王婉諭提醒，對於這類型犯罪者的縱容，就是一種默許，讓他們可以繼續傷害其他人。所以，不只要從自己做起，拒絕持有、散佈這類型影片，更要制止身邊任何有此行為的人。自己也願意相信台灣社會的良善，可以讓這群見不得光的惡意，徹底消聲匿跡。