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天氣預報／一週天氣出爐！開工日雨掃全台　一圖看氣溫、下雨熱區

▲明天開工日，各地天氣受鋒面影響依舊不穩定，特別是中部以北、東半部及南部山區雨勢較為明顯。（圖／記者葉政勳攝）
▲明天開工日，各地天氣受鋒面影響依舊不穩定，特別是中部以北、東半部及南部山區雨勢較為明顯。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

4天清明連假結束，明天（4/8）開工日，各地天氣受鋒面影響依舊不穩定，中央氣象署預報員林定宜指出，明日各地皆有降雨機率，特別是中部以北、東半部及南部山區雨勢較為明顯，週二（4/9）後水氣減少，後續東北季風增強，氣溫將逐漸下滑，北部、東半部週三（4/10）低溫僅剩攝氏17至18度。

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明天天氣依舊不穩　鋒面影響全台掃雨

林定宜表示，明天鋒面持續在台灣上空，各地都有機會出現局部短暫陣雨或雷雨，中部以北、東半部、南部山區雨勢明顯，鋒面引發的對流性降雨可能伴隨「瞬間大雨、雷擊、強陣風」等較劇烈天氣現象，另外午後配合熱力作用，山區也可能出現較大雨勢，不過對流雲系會出現在哪個地區不確定性大。

氣溫部分，北台灣、宜蘭雖略有降溫，但整體氣溫較舒適、其它地區高溫仍超過攝氏30度。

▲清明連假結束後，未來一週天氣先濕後乾，開工日是雨勢最劇烈的一天。（圖／中央氣象署提供）
▲清明連假結束後，未來一週天氣先濕後乾，開工日是雨勢最劇烈的一天。（圖／中央氣象署提供）
週二、週三偶雨天氣涼　東北季風北台灣降溫

林定宜說明，週二仍有殘留水氣影響台灣，且鋒面後的東北季風增強，中部以北、東半部雲多且仍有短暫雨，中部平地週三雨勢趨緩，南台灣則大致多雲到晴，山區有零星雨。

氣溫上，東北季風會導致北台灣轉涼，週二深夜至週三清晨氣溫最低，僅有攝氏17至18度，其餘各地清晨有涼意、白天在南台灣體感還是偏熱。

週四起天氣好轉　降雨減少多雲到晴

林定宜提及，週四（１１日）起東北季風減弱，北台灣氣溫回升，再度突破攝氏20度，且週四至週六（4/13）降雨進一步減少，只剩東半部及北部山區有局部短暫雨，其它地區多雲到晴。

氣象署提醒民眾，近期地震頻繁，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，並留意土石鬆軟、坍方及落石，注意自身安全。

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