天氣預報／一週天氣出爐！開工日雨掃全台　一圖看氣溫、下雨熱區

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林定宜表示，明天鋒面持續在台灣上空，各地都有機會出現局部短暫陣雨或雷雨，中部以北、東半部、南部山區雨勢明顯，鋒面引發的對流性降雨可能伴隨「瞬間大雨、雷擊、強陣風」等較劇烈天氣現象，另外午後配合熱力作用，山區也可能出現較大雨勢，不過對流雲系會出現在哪個地區不確定性大。
氣溫部分，北台灣、宜蘭雖略有降溫，但整體氣溫較舒適、其它地區高溫仍超過攝氏30度。
週二、週三偶雨天氣涼 東北季風北台灣降溫
林定宜說明，週二仍有殘留水氣影響台灣，且鋒面後的東北季風增強，中部以北、東半部雲多且仍有短暫雨，中部平地週三雨勢趨緩，南台灣則大致多雲到晴，山區有零星雨。
氣溫上，東北季風會導致北台灣轉涼，週二深夜至週三清晨氣溫最低，僅有攝氏17至18度，其餘各地清晨有涼意、白天在南台灣體感還是偏熱。
週四起天氣好轉 降雨減少多雲到晴
林定宜提及，週四（１１日）起東北季風減弱，北台灣氣溫回升，再度突破攝氏20度，且週四至週六（4/13）降雨進一步減少，只剩東半部及北部山區有局部短暫雨，其它地區多雲到晴。
氣象署提醒民眾，近期地震頻繁，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，並留意土石鬆軟、坍方及落石，注意自身安全。