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棉花糖小球「疑護航黃子佼」掀論戰！她曾聲援道歉文10字被揪出

▲棉花糖樂團主唱小球發文，遭網友懷疑護航黃子佼掀論戰，她曾在黃子佼道歉文下留言被翻出。（圖／小球Threads）
▲棉花糖樂團主唱小球發文，遭網友懷疑護航黃子佼掀論戰，她曾在黃子佼道歉文下留言被翻出。（圖／小球Threads）

記者黃雅琪／綜合報導

台灣樂團「棉花糖」的主唱小球（莊鵑瑛），著名歌曲有〈星之所向〉、〈巴斯特耳朵〉。近日她在社群平台Threads發文「落井下石與自命清高的人們，正挾持看手機的我們。」被網友代入是在意指黃子佼性騷擾、收藏未成年不雅片事件，招致大量批評聲浪。小球曾在黃子佼道歉文底下留言：「佼哥，新年大大大大快樂！」也被翻出來。

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▲棉花糖主唱小球發文疑似聲援黃子佼。（圖／小球Threads）
▲▼棉花糖主唱小球發文疑似聲援黃子佼。（圖／小球Threads）
▲棉花糖主唱小球發文疑似聲援黃子佼。（圖／小球Threads）
 
小球在Threads上面的發文引起外界聯想，有網友就留言表達不滿：「黃子佼的行為背後，受影響的對象是成千上萬被拐騙、被交易、被騷擾、被侵犯的女性，其中更涉及未成年少女。妳想過妳談及對黃子佼的追究只是落井下石與自命清高之前，那些被傷害的女性誰來接住、誰來保護、誰來告訴她們，眼前有這些噁心的人，並不是她們的錯？我對妳真的很失望。」

小球以長文回應網友：「如果這句話讓你代入『佼佼哥事件』，那也就是我說的擔憂，因為在我發文之前就明確也有意識知道，我講的不只是這件事，而是包括地震所有消息和其他更大結構與更大規模與代代影響的事。」她認為人們常常將情緒代入某行字、貼文，就是被挾持的人：「我們都是被所有眼見的事情餵養，而解決辦法是什麼，這才是核心。」強調自己不是在說黃子佼事件。

▲棉花糖主唱小球發文疑似聲援黃子佼。（圖／小球Threads）
▲小球強調無法期望真正的想法被理解。（圖／小球Threads）
接著有網友問小球：「釣魚成功的意思？佼佼哥？妳要確捏！」小球再次發長文表示：「而在與自己價值觀不同與對立的情況下，人類在世上所遇見的每件事情，於根本與本質上到底要怎麼樣可以，想出辦法或找出真的解決之道讓每個人身心健康好好活著，這是我發文的用意。」

▲棉花糖主唱小球發文疑似聲援黃子佼。（圖／小球Threads）
▲小球2天前發文。（圖／小球Threads）
其實小球發文會被代入黃子佼事件，也是有跡可尋，她幾天前才剛發文說：「看完『無影無蹤』我覺得世界好可怕，到底人性本惡，還是本善？」與2天前「無影無蹤」臉書粉專發文，呼籲大家一起捍衛新聞自由，不要受到黃子佼提告記者施壓退縮，前後發文時間點相近；除此之外，黃子佼2月7日在臉書道歉「吹哨者」Zofia小姐的文章，底下更可見到小球留言說：「佼哥，新年大大大大快樂！」顯見兩人交情匪淺。

▲棉花糖主唱小球發文疑似聲援黃子佼。（圖／黃子佼臉書）
▲小球曾在黃子佼道歉文下留言。（圖／黃子佼臉書）
身為公眾人物在敏感時機點發文，本就容易成為關注對象，小球此次「曖昧不明」的說法也招來大量批評「自己不講清楚主詞然後再怪別人超譯是哪招啊？」、「妳才在自命清高吧，對未成年性剝削、對幼童性犯罪可以默不做聲，真的太清高了，我沒辦法」、「其實我覺得還在『佼佼哥』，那立場已經蠻明顯了。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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