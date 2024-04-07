棉花糖小球「疑護航黃子佼」掀論戰！她曾聲援道歉文10字被揪出

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小球以長文回應網友：「如果這句話讓你代入『佼佼哥事件』，那也就是我說的擔憂，因為在我發文之前就明確也有意識知道，我講的不只是這件事，而是包括地震所有消息和其他更大結構與更大規模與代代影響的事。」她認為人們常常將情緒代入某行字、貼文，就是被挾持的人：「我們都是被所有眼見的事情餵養，而解決辦法是什麼，這才是核心。」強調自己不是在說黃子佼事件。
接著有網友問小球：「釣魚成功的意思？佼佼哥？妳要確捏！」小球再次發長文表示：「而在與自己價值觀不同與對立的情況下，人類在世上所遇見的每件事情，於根本與本質上到底要怎麼樣可以，想出辦法或找出真的解決之道讓每個人身心健康好好活著，這是我發文的用意。」
其實小球發文會被代入黃子佼事件，也是有跡可尋，她幾天前才剛發文說：「看完『無影無蹤』我覺得世界好可怕，到底人性本惡，還是本善？」與2天前「無影無蹤」臉書粉專發文，呼籲大家一起捍衛新聞自由，不要受到黃子佼提告記者施壓退縮，前後發文時間點相近；除此之外，黃子佼2月7日在臉書道歉「吹哨者」Zofia小姐的文章，底下更可見到小球留言說：「佼哥，新年大大大大快樂！」顯見兩人交情匪淺。
身為公眾人物在敏感時機點發文，本就容易成為關注對象，小球此次「曖昧不明」的說法也招來大量批評「自己不講清楚主詞然後再怪別人超譯是哪招啊？」、「妳才在自命清高吧，對未成年性剝削、對幼童性犯罪可以默不做聲，真的太清高了，我沒辦法」、「其實我覺得還在『佼佼哥』，那立場已經蠻明顯了。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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