趙麗穎主動獻吻竟沒反應！林更新嘆「怪我沒張口」 粉絲嗨翻
知名中國女星趙麗穎憑藉著精湛演技晉升一線女星行列，曾演出《杉杉來了》、《花千骨》等夯劇，堪稱是流量保證，近來她二次搭擋林更新演出《與鳳行》，開播以來話題不斷，其中吻戲更是備受討論，對此，林更新本人也搞笑回應趙麗穎，「怪我沒張口」。
記者吳昕蓓／綜合報導
近來《與鳳行》播出林更新和趙麗穎的浪漫吻戲，劇中林更新飾演的上古神行止替趙麗穎飾演的女王爺沈璃療傷，沈璃一時意亂情迷，衝動吻上去，行止則冷靜表示：「我們要克制一下」，沈璃又表示：「我很清楚我在做甚麼，不准攔我，如果選錯，那也是我的錯」，再度獻吻。
然而這段畫面播出後，林更新立刻登上熱搜，全是因為他的反應太木頭，面對趙麗穎的熱情獻吻幾乎沒有反應，笑虧他吻戲以外的演技都很在線，「行止不行」、「林更新你行不行啊」、「林更新你張嘴」、「那可是趙麗穎啊！」、「吻戲仍是新手」、「拍吻戲不張嘴」「你像一條死了三個月的帶魚」。
趙麗穎也到林更新的直播影片下留言開玩笑表示：「對不起，我來晚了」，沒想到林更新也一語雙關自虧：「怪我沒張口」，可愛互動讓劇迷們心滿意足，紛紛留言直呼，「太可愛了」、「他倆整部真的大大方方秀到大家了」、「兩位真的很好嗑，請所有劇cp學習一下」、「想看三搭」。
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