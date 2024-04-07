黃子佼買未成年不雅片成全民公敵！白冰冰憂憾事發生：別波及無辜

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白冰冰認為，黃子佼應自己面對司法，同時也稱讚民眾對於時事的關注與討論，是一個好的現象，代表大家不是自掃門前雪，「但不要過於猛烈，尤其也不需要波及無辜。」更不希望因此傷害到其家人。
最後白冰冰也心疼孟耿如，不僅扛下黃子佼曾犯下的錯誤，幫忙擦屁股還要跟著被罵，呼籲大家將心比心，「如果你是那個人的家人、長輩想說怎麼那麼衰，大家都已經夠難過了。」
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