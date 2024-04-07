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黃子佼買未成年不雅片成全民公敵！白冰冰憂憾事發生：別波及無辜

▲談到黃子佼爆發的不雅片風波，白冰冰則憂心憾事再次發生，希望大家別波及無辜。（圖／中視提供）
▲談到黃子佼爆發的不雅片風波，白冰冰則憂心憾事再次發生，希望大家別波及無辜。（圖／中視提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

藝人黃子佼近日爆出私下購買上百部女性不雅片，其中7部還與未成年相關，震驚全台社會，就連娛樂圈人士都看不下去，紛紛宣布永不合作。為此，身為演藝圈的大前輩白冰冰也表達看法，不希望演藝圈發生憾事，「所以大家差不多就好，該責備就責備。」要大家別波及無辜。

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據《ETToday》報導，白冰冰以長輩的身分警告黃子佼，「現在都是做爸爸的人，要好好收斂。」也相信整個社會的輿論已經給對方很大的教訓與打擊，但她也希望不要再看到憾事發生，「所以大家差不多就好，該責備就責備。」要大家別再逼黃子佼。

▲黃子佼被控強吻、拍人魚照又買少女不雅片，懶人包一次看。（圖／NOWnews資料照）
▲黃子佼遭爆私下購買上百部女性不雅片，且包含7部未成年相關，引起全民怒火。（圖／NOWnews資料照）
白冰冰認為，黃子佼應自己面對司法，同時也稱讚民眾對於時事的關注與討論，是一個好的現象，代表大家不是自掃門前雪，「但不要過於猛烈，尤其也不需要波及無辜。」更不希望因此傷害到其家人。

最後白冰冰也心疼孟耿如，不僅扛下黃子佼曾犯下的錯誤，幫忙擦屁股還要跟著被罵，呼籲大家將心比心，「如果你是那個人的家人、長輩想說怎麼那麼衰，大家都已經夠難過了。」

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